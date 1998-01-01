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فيديو.. لحظة تحطم طائرة ركاب روسية

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لحظة تحطم طائرة ركاب روسية



وكالات / سما /

تداولت وسائل الإعلام اليوم مقطع فيديو قصيراً، يظهر لحظة تحطم طائرة روسية، ومقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها، وبلغ عددهم 71 شخصاً.

وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن أسباب سقوط طائرة الركاب الروسية يوم الأحد.

وقلّل أحد مصادر وكالة "إنترفاكس" من احتمال وقوع تفجير على متن الطائرة، التابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية، بُعيد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، خصوصاً أن حطامها تناثر على مسافة كيلومتر واحد فقط.

في المقابل، أشار مصدر آخر إلى أن طائرة الركاب وهي من طراز "أن-148" تحطمت إثر اصطدامها بمروحية تابعة لـ"البريد الروسي"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلا أن هيئة "البريد الروسية" نفت تلك الرواية، مشيرة إلى أن أسطولها لا يضم مروحيات.

وسبق لوزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن توجه إلى موقع الحادثة. في حين وصل أطباء نفسيون إلى مطار أورسك الذي كانت الطائرة المنكوبة متوجهة إليه، لتقديم العون لذوي الضحايا.

وأعلنت وكالة "إنترفاكس" في وقت سابق أن لا فرص لنجاة ركاب أو طاقم الطائرة المدنية التابعة لشركة "ساراتوف إيرلاينز" الروسية التي تحطمت بعد انطلاقها من دوموديدوفو إلى أورسك، يوم الأحد.

#طائرة #روسية #تحطم

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