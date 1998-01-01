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برشلونة يضع خطة مُحكمة لتجهيز عثمان ديمبيلي

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضع خطة مُحكمة لتجهيز عثمان ديمبيلي



وكالات / سما /

يضع فريق برشلونة الإسباني ، خطة مُحكمة من أجل تجهيز أحد أسلحته الهجومية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة ، ويتعلق الأمر بالمهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي .

وشارك عثمان ديمبيلي في المواجهة الأخيرة بين البلاوجرانا وخيتافي ، والتي انتهت بالتعادل السبلي ، إلا أن النجم الفرنسي لم يبلي بلاءً حسناً بسبب عدم إكتمال جاهزيته البدنية ، كونه غاب عن الفريق الكتالوني لفترة طويلة بداعي الإصابة .

وحسب ما أوردته صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” فإن السُلطة الرياضية في برشلونة تريد عزل ديمبيلي عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية ، إذ تعلم الإدارة أن السنة الأولى في برشلونة ليست سهلة خصوصاً للاعب في سن العشرين تعرض لإنتكاسات متعددة في الأشهر الماضية .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تراقب النظام الغذائي لديمبيلي عن كثب ، حيث عينت طاهي لخدمته مع منتجات غذائية ذات جودة عالية ، كما أنها تسعى لجعل الحياة مريحة قدر الإمكان للشاب الفرنسي .

ويدخل برشلونة مرحلة الحسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ، لذلك سيكون على النادي تجهيز جميع اللاعبين بالشكل المطلوب لمسايرة جميع المباريات المقبلة .

وتعرض ديمبيلي لإصابة قوية في بداية الموسم الجاري بتمزق عضلي ، غاب على إثرها 3 أشهر ، وتجدد إصابته في يناير المنصرم بعد مواجهة إسبانيول في كأس ملك إسبانيا .

#برشلونة #عثمان ديمبيلي

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