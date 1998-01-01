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جولة الدوري الممتاز تصدم ثلاثي المقدمة في غزة

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جولة الدوري الممتاز تصدم ثلاثي المقدمة في غزة



غزة / سما /

جاءت الجولة الـ16 من دوري الوطنية موبايل الممتاز لأندية قطاع غزة، على عكس ما يشتهي ثلاثي المقدمة، فالمتصدر اكتفى بنقطة، بينما سقط الصداقة وغزة الرياضي في فخ الخسارة.

في ملعب رفح نجا شباب خان يونس بأعجوبة من الخسارة أمام خدمات رفح، بعدما تعادل أمامه 1-1.

هذا التعادل أبقى الشباب في الصدارة منفرداً برصيد 32 نقطة، بينما تقدم خدمات رفح للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، وأهدر على نفسه فرصة تقليص الفارق مع المتصدر.

وفشل الصداقة في استغلال الفرصة واعتلاء الصدارة وسقط في فخ الخسارة أمام القادسية 2-1 ليظل ثانياً برصيد 31 نقطة.

وتراجع غزة الرياضي للمركز الرابع، بعدما واصل السقوط وتلقى هزيمة ثالثة في آخر 5 لقاءات، حيث سقط بنتيجة كبيرة أمام ضيفه شباب رفح 4-1، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، فيما ظل شباب رفح سابعاً برصيد 21 نقطة.

واستعاد فريق اتحاد الشجاعية، الأفضل خلال مرحلة الإياب بريقه من جديد، وواصل تقديم مستوى مميز وألحق هزيمة قاسية بمضيفه شباب جباليا 4-0 في مباراة شهدت تألق عاهد أبو مراحيل بأول "هاتريك" له هذا الموسم.

هذا الفوز الكبير وضع الشجاعية خامساً برصيد 23 نقطة، واقترب من المربع الذهبي، بينما تراجع شباب جباليا للمركز السادس بتوقف رصيده عند 23 نقطة.

وقطع الأهلي خطوة جديدة باتجاه البقاء، في ظل الصراع بين 4 فرق على ذلك، حيث فاز على الشاطئ 2-1، وتقدم للمركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما تراجع الشاطئ للمركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وحقق اتحاد خان يونس فوزاً مهماً على ضيفه الهلال بهدف نظيف بركلة جزاء للاعب معالي كوارع، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، في المركز الـ 11 وقبل الأخير، فيما ظل الهلال ثامناً برصيد 18 نقطة.

#الدوري الممتاز #غزة

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