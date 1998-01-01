جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البيرة يُقصي الظاهرية ويعبر لربع نهائي كأس فلسطين

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيرة يُقصي الظاهرية ويعبر لربع نهائي كأس فلسطين



رام الله / سما /

اقتنص نادي مؤسسة البيرة، ورقة العبور لربع نهائي مسابقة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، بعد الفوز أمس الثلاثاء، على شباب الظاهرية 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الخضر في مدينة بيت لحم.

ومن المقرر أن يلتقي البيرة نظيره ثقافي طولكرم الذي تغلب على شباب العبيدية، بنتيجة 2-1.

ونجح مهاجم البيرة مجد وليد في إحراز هدف المباراة الوحيد، في الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول.

وانطلق اللقاء بأداء هجومي من كلا الفريقين، بحثًا عن هدف أول يريد الأعصاب، فاعتمد البيرة على المخضرم حسام زيادة في الأمام وخلفه مجد وليد ورائد الدحلة، مع انطلاقات قاسم محاميد، بينما اعتمد الظاهرية على تركيبته الهجومية بوجود عميد مخارزة وأحمد ماهر وعلي نعمة وإسماعيل قاسم.

وبدأت المحاولات الهجومية بشكل مبكر من هجوم الفريقين، وأنقذ الحارس الشاب مؤمن نظمي مرماه من هدف لمحمد أبو حامد، تبعه علي نعمة بصاروخ من خارج الصندوق في القائم الأيمن للحارس نظمي.

اعتمد البيرة على المحور الأيسر في انطلاقاته الهجومية، وسدد حسام زيادة كرة قوية ارتدت من الحارس وليد قيسية على دفعتين، بينما انطلق مجد وليد من المحور الأيسر وتقدم وأرسل عرضية قابلها قاسم محاميد مباشرة فوق المرمى.

عاد قاسم محاميد وقاد هجمة جديدة للبيرة لكن من المحور الأيمن، حيث أرسل عرضية متقنة على رأس هداف الفريق حسام زيادة، لكن العارضة تعاطفت مع الظاهرية.

وفي الوقت الضائع، عاد محاميد النشط وترجم حيوته بكرة عرضية مميزة من داخل الصندوق، على رأس زميله رائد الدحلة، الذي أعادها برأسه إلى زميله مجد وليد الذي قابلها مباشرة زاحفة على يمين الحارس وليد قيسية محرزًا أول أهداف الفريق.

في الشوط الثاني، صار اللقاء من جانب واحد، وهو هجوم من جانب الظاهرية بحثاً عن التعادل، ودفاع منظم من البيرة بقيادة الثنائي موسى سليم ومحمد خليل.

واستهل الظاهرية الشوط بهجمة سريعة وانفراد كامل للاعب محمد أبو حامد، لكنه سدد الكرة زاحفة على يسار الحارس مؤمن نظمي.

استمر الشوط بمحاولات أكثر من جانب الظاهرية، الذي اعتمد لاعبوه على سلاح التسديد من خارج الصندوق عن طريق علي نعمة وأحمد ماهر، بينما حاول البيرة على فترات متقطعة عن طريق حسام زيادة المهاجم الوحيد، ومجد وليد قبل خروجه.

لعب البيرة على تسيير دقائق الشوط الثاني، فيما أثمرت محاولات الظاهرية عن هدف التعادل في الوقت بدل الضائع برأسية أحمد ماهر، لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بتأهل البيرة لدور الثمانية.

#البيرة #كأس فلسطين

أخبار ذات صلة

860x484 (4)

السموع ووادي النيص لربع نهائي كأس فلسطين

تأهل الأمعري ودورا ومركز طولكرم لربع نهائي كأس فلسطين

فيديو.. ركلات الترجيح تعبر بهلال القدس لربع نهائي كأس فلسطين

860x484 (3)

القوات الفلسطينية يُقصي الظاهرية بركلات الترجيح

860x484 (4)

شباب جباليا يُقصي الشاطئ من كأس فلسطين

656565

بوليتكنك فلسطين تتأهل لنصف نهائي دوري جامعات فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مئات "الدواعش" يسلمون أنفسهم الى الفصائل المسلحة في إدلب

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

كاتس: علينا ان نستغل الانقسام بين حماس وفتح ونتحرر من غزة

فيديو.. الأحمد: اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مازالت قائمة بغزة

تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

الأخبار الرئيسية

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

الاعلام العبري : بدء العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

هنية - ارشيف

وفد حماس التقى المخابرات المصرية وناقشا 4 ملفات "مهمة"

الاتصالات الفلسطينية