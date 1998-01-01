البيرة يُقصي الظاهرية ويعبر لربع نهائي كأس فلسطين

رام الله / سما /

اقتنص نادي مؤسسة البيرة، ورقة العبور لربع نهائي مسابقة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، بعد الفوز أمس الثلاثاء، على شباب الظاهرية 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الخضر في مدينة بيت لحم.

ومن المقرر أن يلتقي البيرة نظيره ثقافي طولكرم الذي تغلب على شباب العبيدية، بنتيجة 2-1.

ونجح مهاجم البيرة مجد وليد في إحراز هدف المباراة الوحيد، في الوقت بدلا من الضائع بالشوط الأول.

وانطلق اللقاء بأداء هجومي من كلا الفريقين، بحثًا عن هدف أول يريد الأعصاب، فاعتمد البيرة على المخضرم حسام زيادة في الأمام وخلفه مجد وليد ورائد الدحلة، مع انطلاقات قاسم محاميد، بينما اعتمد الظاهرية على تركيبته الهجومية بوجود عميد مخارزة وأحمد ماهر وعلي نعمة وإسماعيل قاسم.

وبدأت المحاولات الهجومية بشكل مبكر من هجوم الفريقين، وأنقذ الحارس الشاب مؤمن نظمي مرماه من هدف لمحمد أبو حامد، تبعه علي نعمة بصاروخ من خارج الصندوق في القائم الأيمن للحارس نظمي.

اعتمد البيرة على المحور الأيسر في انطلاقاته الهجومية، وسدد حسام زيادة كرة قوية ارتدت من الحارس وليد قيسية على دفعتين، بينما انطلق مجد وليد من المحور الأيسر وتقدم وأرسل عرضية قابلها قاسم محاميد مباشرة فوق المرمى.

عاد قاسم محاميد وقاد هجمة جديدة للبيرة لكن من المحور الأيمن، حيث أرسل عرضية متقنة على رأس هداف الفريق حسام زيادة، لكن العارضة تعاطفت مع الظاهرية.

وفي الوقت الضائع، عاد محاميد النشط وترجم حيوته بكرة عرضية مميزة من داخل الصندوق، على رأس زميله رائد الدحلة، الذي أعادها برأسه إلى زميله مجد وليد الذي قابلها مباشرة زاحفة على يمين الحارس وليد قيسية محرزًا أول أهداف الفريق.

في الشوط الثاني، صار اللقاء من جانب واحد، وهو هجوم من جانب الظاهرية بحثاً عن التعادل، ودفاع منظم من البيرة بقيادة الثنائي موسى سليم ومحمد خليل.

واستهل الظاهرية الشوط بهجمة سريعة وانفراد كامل للاعب محمد أبو حامد، لكنه سدد الكرة زاحفة على يسار الحارس مؤمن نظمي.

استمر الشوط بمحاولات أكثر من جانب الظاهرية، الذي اعتمد لاعبوه على سلاح التسديد من خارج الصندوق عن طريق علي نعمة وأحمد ماهر، بينما حاول البيرة على فترات متقطعة عن طريق حسام زيادة المهاجم الوحيد، ومجد وليد قبل خروجه.

لعب البيرة على تسيير دقائق الشوط الثاني، فيما أثمرت محاولات الظاهرية عن هدف التعادل في الوقت بدل الضائع برأسية أحمد ماهر، لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بتأهل البيرة لدور الثمانية.