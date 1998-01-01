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سائد أبو سليم يعود عن قراره بالاعتزال

الأربعاء 14 فبراير 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سائد أبو سليم يعود عن قراره بالاعتزال



نابلس / سما /

أعلن حارس عرين فريق مركز بلاطة، سائد أبو سليم، عدوله عن قرار الاعتزال الذي اعلنه قبل عدة ايام، وذلك تلبية لمطالب الشارع الرياضي من المحبين والغيورين في النادي.

وقال أبو سليم، أن قراره جاء بعد موقف كبير مشجعي مركز بلاطة "شادي جبريل" الذي يرقد على سرير الشفاء، بعد أن أعلن انه سيتوقف عن تناول الدواء والعلاج، إذا ما أصرّ أبو سليم على الاعتزال.

وأضاف ابو سليم الذي يبلغ من العمر (32 عاما)، انه تفاجأ من حجم الضجة التي احدثها قراره بالاعتزال، في الشارع الرياضي، معتبرا ذلك "وسام شرف يعتز به".

وردّاً على سؤال حول إذا ما كان هذا الموسم هو الختامي لمسيرته الرياضة، قال أبو سليم: "لا، سأبقى وسأواصل عطائي"، كما وجّه كلمة لجمهور الجدعان قال فيها: "أنتم في القلب، وكل همّي اسعادكم، ولأنكم تستحقون الافضل دائما".

#سائد أبو سليم #حارس #الاعتزال

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