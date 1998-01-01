وكيل أعمال دي بروين يكشف عن مفاوضاته مع برشلونة

وكالات / سما /

يبدو أن قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد حاولا التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وتحدث وكيل أعمال كيفن دي بروين، باتريك دي كوستر عن اهتمام برشلونة وريال مدريد بضم موكله قائلاً “فيما يخص برشلونة وريال مدريد كانت لدي اتصالات غير رسمية مع ممثلي هذه الأندية، والاتصالات ستستمر طالما أنهم مهتمين بالتعاقد مع موكلي مستقبلاً لكن لا يوجد شيء في الوقت الحالي”.

وأضاف وكيل أعمال كيفن دي بروين قائلاً “في الوقت الحالي كيفن (دي بروين) يرغب فقط في البقاء مع مانشستر سيتي، هو سعيد للغاية بتجديد عقده وبدوره الجديد مع المدرب بيب جوارديولا، لكن لا أحد يعلم ما سيحمله المستقبل، لذلك يبقى كل شيء وارداً”.

ويرتبط كيفن دي بروين (26 سنة) مع مانشستر سيتي بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2023، هو الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2015 قادماً من فولفسبورج مقابل 68 مليون جنيه استرليني.