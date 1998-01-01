جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل أعمال دي بروين يكشف عن مفاوضاته مع برشلونة

الأربعاء 14 فبراير 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل أعمال دي بروين يكشف عن مفاوضاته مع برشلونة



وكالات / سما /

يبدو أن قطبي الكرة الإسبانية  برشلونة وريال مدريد حاولا التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وتحدث وكيل أعمال كيفن دي بروين، باتريك دي كوستر عن اهتمام برشلونة وريال مدريد بضم موكله قائلاً “فيما يخص برشلونة وريال مدريد كانت لدي اتصالات غير رسمية مع ممثلي هذه الأندية، والاتصالات ستستمر طالما أنهم مهتمين بالتعاقد مع موكلي مستقبلاً لكن لا يوجد شيء في الوقت الحالي”.

وأضاف وكيل أعمال كيفن دي بروين قائلاً “في الوقت الحالي كيفن (دي بروين) يرغب فقط في البقاء مع مانشستر سيتي، هو سعيد للغاية بتجديد عقده وبدوره الجديد مع المدرب بيب جوارديولا، لكن لا أحد يعلم ما سيحمله المستقبل، لذلك يبقى كل شيء وارداً”.

ويرتبط كيفن دي بروين (26 سنة) مع مانشستر سيتي بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2023، هو الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي في صيف 2015 قادماً من فولفسبورج مقابل 68 مليون جنيه استرليني.

#دي بروين #برشلونة

أخبار ذات صلة

برشلونة يبدأ مفاوضاته مع مدرب لخلافة إنريكي

جورتزيكا

برشلونة يبدأ مفاوضاته الجادة للتعاقد مع جوريتسكا

غوارديولا يكشف مدة غياب لاعبه دي بروين

ديماريا

برشلونة يلتقي وكيل اعمال دي ماريا لإنهاء صفقته

صامويل أومتيتي

أومتيتي يكشف سر القميص رقم 23 مع برشلونة

بيكيه يكشف سبب هزيمة برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مئات "الدواعش" يسلمون أنفسهم الى الفصائل المسلحة في إدلب

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

كاتس: علينا ان نستغل الانقسام بين حماس وفتح ونتحرر من غزة

تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

مستشارة سابقة لترامب: بنس اسوأ من ترامب ويعتقد أن المسيح يكلمه!

الأخبار الرئيسية

السنوار - ارشيف

تل ابيب تتساءل عن اسباب غياب السنوار.. فماذا قالت عن خيارات حماس في ظل اكتشاف الانفاق ؟

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

الاعلام العبري : بدء العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

الاتصالات الفلسطينية