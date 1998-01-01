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غياب واحد مؤثر في قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

الأربعاء 14 فبراير 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غياب واحد مؤثر في قائمة سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد



وكالات / سما /

أعلن باريس سان جيرمان بقيادة مدربه أوناي إيمري عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ريال مدريد في “سانتياجو بيرنابيو” يوم الأربعاء برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

قائمة عرفت تواجد القوة الضاربة للنادي الباريسي المتمثلة في أبرز نجومه على رأسهم، نيمار، مبابي، كافاني، دي ماريا، فيراتي، داني ألفيس…

وشهدت القائمة غياب واحد مؤثر هو لاعب خط الوسط المخضرم تياجو موتا الذي لا يزال يتعافي من إصابة في عضلة الساق لحقت به في بداية شهر يناير الماضي. أوناي إيمري كان يتمنى عودة تياجو موتا في الوقت المناسب من أجل الاستفادة من خبرته للسيطرة على وسط الميدان أمام ريال مدريد، لكن يبدو أن الدولي الإيطالي لن يكون متوفراً سوى في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء في أفضل الحالات.

من شبه المؤكد أن أوناي إيمري سيعول على التوقيع الجديد لاسانا ديارا بنسبة كبيرة خلال مباراة الذهاب أمام فريقه السابق ريال مدريد، على الرغم من أن المدرب الإسباني يؤمن بأن أفضل نسخ فريقه لا تكون إلا بتواجد تياجو موتا.

و كانت في القائمة غيابات آخرى أقل أهمية، كحاتم بن عرفة، كريستوفر نكونكو، و وحارس المرمى الثالث سباستيان سيبوا.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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