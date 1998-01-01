جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

الأربعاء 14 فبراير 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها



واشنطن / وكالات /

أعلن المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى ممثلة إباحية، قالت إنها أقامت علاقة مع قطب العلاقات في 2006، وذلك في بيان إلى صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح مايكل كوهين أن ترامب لم يسدد له المبلغ الذي دُفع إلى ستيفاني كليفورد، المعروفة بستورمي دانيالز، مضيفاً أن عملية الدفع كانت قانونية، لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها بحسب الصحيفة.

وتابع البيان أن "مؤسسة ترامب أو حملة ترامب لا علاقة لهما بالصفقة مع كليفورد، وأي منهما لم تسدد لي المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفاً أن "عملية الدفع كانت قانونية، ولم تكن مساهمة إلى الحملة أو تكاليف ضمن الحملة".

وكانت وسائل إعلام أميركية أوردت أن عملية الدفع تمت قبل شهر على الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لإبقاء العلاقة سراً.

وكان ترامب مواطناً عادياً في العام 2006، عندما أقام علاقة جنسية على ما يبدو مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. لكنه كان متزوجاً ولم يكن قد مضى أربعة أشهر على ولادة ابنه.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف الصفقة مع الممثلة في يناير/كانون الثاني الماضي.

إلا أن البيت الأبيض نفى في بيان أي علاقة ذات طابع جنسي بين ترامب ودانيالز.

وأكد مسؤول في الرئاسة "أنها أخبار قديمة يُعاد تسويقها، وسبق أن نُشرت، وتم نفيها بشدة قبل الانتخابات".

وتعرَّض ترامب خلال الحملة الرئاسية وبعد انتخابه لاتهامات عدة بالتحرش الجنسي قبل سنوات، لكنه نفى ذلك.

وكانت كليفورد كشفت خلال لقاءات خاصة أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب، في يوليو/تموز 2006، على هامش دورة للغولف بالقرب من بحيرة تاهو السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا.

#ترامب #دفع #ممثلة

أخبار ذات صلة

ارشيفية

لا يوجد زر أحمر في مكتب ترامب… بل كرة قدم وبسكويت

ترامب وزوجته

لغة الجسد تعطي تحليلات صادمة حول علاقة ترامب بزوجته!

ترامب وميلانيا

الإعلام يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا

ترامب والوليد بن طلال - ارشيف

صحف اجنبية تتحدث عن علاقة ترامب باعتقال الوليد بن طلال !!

قصة رأفت الهجان الذي إخترق داعش: له علاقة بالمخابرات المصرية وسرق 153 مليون دولار

هيلاري وترامب

هيلاري كلينتون حصلت على أصوات أكثر من ترامب ولكنها خسرت !!

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مئات "الدواعش" يسلمون أنفسهم الى الفصائل المسلحة في إدلب

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

كاتس: علينا ان نستغل الانقسام بين حماس وفتح ونتحرر من غزة

تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

مستشارة سابقة لترامب: بنس اسوأ من ترامب ويعتقد أن المسيح يكلمه!

الأخبار الرئيسية

السنوار - ارشيف

تل ابيب تتساءل عن اسباب غياب السنوار.. فماذا قالت عن خيارات حماس في ظل اكتشاف الانفاق ؟

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

هنية - ارشيف

وفد حماس التقى المخابرات المصرية وناقشا 4 ملفات "مهمة"

الاتصالات الفلسطينية