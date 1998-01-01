جامعة القدس تشارك في منتدى عالمي بالإمارات

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شارك الاستاذ الدكتور عماد ابوكشك، في المنتدى السنوي الذي نظمته مؤسسة "عبد الله الغرير للتعليم" في امارة دبي، واستضافت به الجامعات الشريكة مع المؤسسة، وشخصيات اعتبارية واكاديمية حول العالم، والذي تناول الحديث حول الفرص والشراكات المتاحة والدروس المستفادة لخلق جيل من الخريجين الشباب الجاهزين لسوق العمل.

وشارك أ.د عماد ابوكشك في المنتدى كمتحدث رئيس، في جلسة حوراية ادارتها الاعلامية كارولين فرج، مسؤولة الخدمات العربية في شبكة CNN الامريكية، واستعرض أ.د ابوكشك، المبادرات التعليمية التي تقودها جامعة القدس، في اطار تعزيز المهارات العملية للطلبة، كبرنامج الدراسات الثنائية الذي اسسته الجامعة بالشراكة مع الحكومة الالمانية، ليكون البرنامج الاول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يدمج ما بين التعليم الاكاديمي والتدريب العملي، الذي يهدف الى تحسين جودة التعليم نحو التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتحدث الاستاذ الدكتور ابو كشك، عن الشوط الذي قطعته الجامعة في تنفيذ هذه المبادرات الفريدة من نوعها، مستعرضا في ذات الوقت التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وسبل ايجاد حلول لهذه الاشكاليات

وتطرق الحوار ايضا الى دور القطاع الخاص والتعليم العالي وكيفية جسر الهوه بينهما، ومعالجة خلق فرص العمل للشباب العربي من خلال هذه البرامج، وتطوير القطاع الخاص في المنطقة العربية، كما تحدث الدكتور إيان رولاندز عن تجربة جامعة "ووترلو" الكندية، ونجاحها منذ ٦٠ عاما في برامج coops.ش





