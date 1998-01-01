تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

القدس/سما/

أكدت وسائل اعلام اسرائيلية ، مساء اليوم ، ان الشرطة اوصت بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الامانة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان الشرطة الإسرائيلية أبلغت نتنياهو بأنها ستوصي بتقديمه إلى القضاء بتهم الرشى.

ونقلت مواقع اسرائيلية بان الشرطة قدمت توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد نتنياهو حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.

ويثير ملف 1000 الشبهات حول نتنياهو وعائلته، بتلقي رشاوي من رجال أعمال بارزين، كأرنون ميلتشين وجيمس باكر، مقابل تمرير مصالحهم.

أما ملف 2000 فيتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت، مقابل نشر "يديعوت أحرونوت"، أخبارا إيجابية عن نتنياهو.

أثارت تصريحات للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية الفريق روني ألشيخ، ضجة عارمة في إسرائيل، بعد مقابلة تلفزيونية، قال إن "جهات قوية جدا، تجمع معلومات عن المحققين الذين يعملون في ملفات الفساد ضد نتنياهو"، وهو ما دفع نتنياهو لشن هجوم عليه، والتشكيك بنزاهته لقيادة التحقيقات ضده.

وفي سياق آخر قال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، المشرّع يوآف كيش (الليكود الحاكم)، إن اللجنة استدعت ألشيخ، لجلستها التي ستعقد، الأربعاء، لاستضياح تصرفاته في هذه القضية.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، امس الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.

يتبع...