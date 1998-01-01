جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

الثلاثاء 13 فبراير 2018 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة



القدس/سما/

 أكدت وسائل اعلام اسرائيلية ، مساء اليوم ، ان الشرطة اوصت بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الامانة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان الشرطة الإسرائيلية أبلغت نتنياهو بأنها ستوصي بتقديمه إلى القضاء بتهم الرشى.

ونقلت مواقع اسرائيلية بان الشرطة قدمت توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد نتنياهو حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.

ويثير ملف 1000 الشبهات حول نتنياهو وعائلته، بتلقي رشاوي من رجال أعمال بارزين، كأرنون ميلتشين وجيمس باكر، مقابل تمرير مصالحهم.

أما ملف 2000 فيتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت، مقابل نشر "يديعوت أحرونوت"، أخبارا إيجابية عن نتنياهو.

أثارت تصريحات للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية الفريق روني ألشيخ، ضجة عارمة في إسرائيل، بعد مقابلة تلفزيونية، قال إن "جهات قوية جدا، تجمع معلومات عن المحققين الذين يعملون في ملفات الفساد ضد نتنياهو"، وهو ما دفع نتنياهو لشن هجوم عليه، والتشكيك بنزاهته لقيادة التحقيقات ضده.

وفي سياق آخر قال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، المشرّع يوآف كيش (الليكود الحاكم)، إن اللجنة استدعت ألشيخ، لجلستها التي ستعقد، الأربعاء، لاستضياح تصرفاته في هذه القضية. 

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، امس الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.

يتبع...

#نتنياهو #محاكمة

أخبار ذات صلة

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

القاضي عماد سليم

الرئيس عباس يعين القاضي عماد سليم سعد رئيساً للمحكمة العليا

حرب- ارشيف

أربع منظمات حقوقية فلسطينية تشكو اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

المالكي- ارشيف

المالكي يبعث برسالة عاجلة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ماذا حملت؟

مصلحة السجون تقترح الاجتماع بقادة الاضراب

تطور هام.. مصلحة السجون تقترح الاجتماع بقادة الاضراب لبحث مطالبهم

حماس في قطر

هرتسوغ : طرد قادة حماس من الدوحة تطور غير مسبوق وفرصة تاريخية لصناعة السلام

الأكثر قراءة اليوم

أبو الفتوح: انقلاب الجيش المصري على السيسي سيعرض الوطن إلى الخطر

شاهد.. مئات "الدواعش" يسلمون أنفسهم الى الفصائل المسلحة في إدلب

من غزة إلى القاهرة ، رحلة رعب و حب !! محمـد يوسف الوحيــدي

المدعي العسكري المصري الأسبق يكشف ما سيحدث لـ"هشام جنينة" حال ثبوت كذبه

أبو زايدة: لا مصلحة من لقاء وفد تيار الاصلاح بحماس سوى الشعور بالمسؤولية تجاه غزة

الاحتلال يزعم: السلطة أعادت قطعة السلاح التي تم الاستيلاء عليها في جنين

تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي وتحديد جلسة الشهر المقبل

الأخبار الرئيسية

كاتس- ارشيف

كاتس: علينا ان نستغل الانقسام بين حماس وفتح ونتحرر من غزة

الاحمد - ارشيف

فيديو.. الأحمد: اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مازالت قائمة بغزة

حزب "التجمع" يدعو لإنقاذ غزة من الكارثة المحدقة ويحذّر من مغامرة عسكرية إسرائيلية في القطاع

حكومة التوافق -ارشيفية

الحكومة تدعو لـ"تمكين شامل" والسماح بعودة جميع الموظفين للعمل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية عميق جدًا على الأرض

الاتصالات الفلسطينية