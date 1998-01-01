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جيش الاحتلال يفرج عن الأسير مبروك جرار في جنين

الثلاثاء 13 فبراير 2018 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء عن الأسير مبروك جرار من بلدة برقين غرب مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة على حاجز الجلمة، بعد اعتقاله جريحًا خلال ملاحقة الشهيد أحمد نصر جرار.

ونُقل المحرر جرار فور الإفراج عنه إلى مستشفى رفيديا في نابلس لاستكمال علاجه من إصابته البليغة من نهش الكلاب البوليسية له خلال مداهمة منزله في اجتياح برقين ومحاصرة البلدة القديمة فيها.

ولم تكتف قوات الاحتلال حينها بتسليط الكلاب البوليسية على جرار والتي جرته من طابقين إلى الأرض بل تركته ينزف داخل الجيب العسكري لساعات قبل نقله لمستشفى العفولة.

#احتلال #اسرى #جنين

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