لافروف: واشنطن تريد البقاء في سوريا للأبد

وكالات

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا إلى الأبد وتسعى لإنشاء شبه دولة فيها.

وأضاف لافروف إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تهدد وحدة الأراضي السورية، معتبراً أن واشنطن تخطط للبقاء في سوريا لفترة طويلة وربما إلى الأبد.

وتابع "تقول الولايات المتحدة إنها ترغب في البقاء إلى أن تنطلق عملية سياسية مستقرة مقبولة للجميع، وهذا يعني تغيير النظام وفي اعتقادي فإن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، تهدف إلى إنشاء شبه دولة تمتد من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية".

وقال إن الولايات المتحدة قامت، على الرغم من اعتراض الجميع وخاصة تركيا، بتقديم دعم مادي كبير إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، و"ب ي د/ بي كا كا" عبر إنشاء قوة حدودية.