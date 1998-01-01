شرط واحد لاستئناف القيادة الفلسطينية المفاوصات ماهو؟

موسكو/سما/

قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

واوضح ، المالكي، "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة"

وقال ، لقناة روسيا اليوم اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

واشار المالكي الي أن تبني الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية جعلها تتحول من طرف محايد إلى طرف منحاز، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الدور يمكن أن تلعبه روسيا.

وأضاف في هذا السياق: "شعرنا برغبة القيادة الروسية في بذل جهد كبير لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الطرف الإسرائيلي".

كما أشار إلى أن "من يسيطر على صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني هم 3 أشخاص من اليهود الصهاينة المستوطنين"، موضحا أن الحديث يدور عن جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وكذلك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.