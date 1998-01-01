جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرط واحد لاستئناف القيادة الفلسطينية المفاوصات ماهو؟

الثلاثاء 13 فبراير 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط واحد لاستئناف القيادة الفلسطينية المفاوصات ماهو؟



موسكو/سما/

قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

واوضح ، المالكي، "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة"

وقال ، لقناة روسيا اليوم اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

واشار المالكي الي أن تبني الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية جعلها تتحول من طرف محايد إلى طرف منحاز، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الدور يمكن أن تلعبه روسيا.

وأضاف في هذا السياق: "شعرنا برغبة القيادة الروسية في بذل جهد كبير لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الطرف الإسرائيلي".

كما أشار إلى أن "من يسيطر على صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني هم 3 أشخاص من اليهود الصهاينة المستوطنين"، موضحا أن الحديث يدور عن جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وكذلك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

#المالكي #روسيا #اسرائيل

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

الرئيس: نريد سلطة واحدة بسلاح واحد وقانون واحد والفائز في الانتخابات المقبلة يحكم

عباس دحلان عرفات - ارشيف

رويترز : أزمة داخل القيادة الفلسطينية بشأن ملف اغتيال عرفات؟

سمير المشهراوي - ارشيف

المشهراوي يدعو القيادة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني ورفع الاجراءات العقابية ضد غزة

الملك عبد الله الثانية - أرشيفية

الأردن يطالب القيادة الفلسطينية بتوضيح تصريحات الرجوب عبر الطرق الدبلوماسية المعتادة

القيادة الفلسطينية

مصادر: القيادة الفلسطينية رفضت التهديدات بعقوبات قاسية ونجحت في نهاية المطاف

اجتماع

بغياب حماس.. القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعا موسعا يضم قيادات محلية وفصائلية

الأكثر قراءة اليوم

أبو الفتوح: انقلاب الجيش المصري على السيسي سيعرض الوطن إلى الخطر

شاهد.. مئات "الدواعش" يسلمون أنفسهم الى الفصائل المسلحة في إدلب

من غزة إلى القاهرة ، رحلة رعب و حب !! محمـد يوسف الوحيــدي

المدعي العسكري المصري الأسبق يكشف ما سيحدث لـ"هشام جنينة" حال ثبوت كذبه

أبو زايدة: لا مصلحة من لقاء وفد تيار الاصلاح بحماس سوى الشعور بالمسؤولية تجاه غزة

الاحتلال يزعم: السلطة أعادت قطعة السلاح التي تم الاستيلاء عليها في جنين

تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي وتحديد جلسة الشهر المقبل

الأخبار الرئيسية

نتيناهو- ارشيف

تطور دراماتيكي:الشرطة توصي بتقديم نتنياهو للمحكمة بتهمة الرشوة

كاتس- ارشيف

كاتس: علينا ان نستغل الانقسام بين حماس وفتح ونتحرر من غزة

الاحمد - ارشيف

فيديو.. الأحمد: اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مازالت قائمة بغزة

حزب "التجمع" يدعو لإنقاذ غزة من الكارثة المحدقة ويحذّر من مغامرة عسكرية إسرائيلية في القطاع

حكومة التوافق -ارشيفية

الحكومة تدعو لـ"تمكين شامل" والسماح بعودة جميع الموظفين للعمل

الاتصالات الفلسطينية