4 اصابات في حادث مع مركبة شرطة احتلال شمال الخليل

الخليل/ سما/

اصيب اربعة مواطنين جراء حادث تصادم سيارة فلسطينية مع سيارة شرطة اسرائيلية قرب بلدة بيت امر، شمال الخليل.

وافاد الناشط الاعلامي محمد عياد عوض، ان سيارة شرطة اسرائيلية صدمت سيارة فلسطينية، ما ادى لاصابة المواطن سامر محمد صابر صبارنة 28عاما برضوض وكدمات في جسمه، وزوجتة دانا فتحي خليل صبارنة 23عاما وطفله يزن (شهران) وشقيقة سامر اسيل 19عاما وجميعهم من سكان بيت امر.

وتم نقل الزوجة وطفلها وشقيقه سامر إلى مشافي مدينة الخليل باسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج فيما تم احتجاز سامر لدى قوات الاحتلال وشرطته في مكان وقوع الحادث المتعمد وهو مصاب.