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رام الله :التربية تناقش سبل تطوير أسس التوظيف

الثلاثاء 13 فبراير 2018 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اجتماعاً لبحث ومناقشة سبل تطوير أسس ومعايير التوظيف؛ بحيث تصبح أكثر مرونة وسلاسة، وتعطي فرص أكبر للخريجين الجدد.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوكيل صالح اليوم الثلاثاء، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الأستاذ عزام أبو بكر، ورئيس مركز المناهج ثروت زيد، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، ورئيس وحدة الرقابة مراد عبيد، ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة.

وأكد صالح أهمية هذا اللقاء الذي يترجم مساعي الوزارة وتركيزها على تطوير نوعية التعليم وتحسين مخرجاته عبر اختيار المعلمين والموظفين المؤهلين بما ينسجم مع رؤية الوزارة التطويرية، مشدداً على أهمية إنجاز عملية التوظيف في وقت مبكر ومراعاة التخصصات المرتبطة بالمناهج الفلسطينية.

وجدد صالح تأكيده على حرص قيادة الوزارة وكوادرها على تطوير الأسس المعمول بها في عملية التوظيف، والتأكيد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال وتوظيفها من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة.

وأكد الحضور على ضرورة البدء في إجراءات فاعلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وضرورة التركيز على التغذية الراجعة والتجارب السابقة، بحيث تكون ركيزة لوضع خطة استراتيجية واضحة المعالم تخدم كل من يتقدم لامتحانات التوظيف.

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