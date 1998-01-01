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الشرطة البريطانية تتعامل مع "طرد مشبوه" في مقر البرلمان

الثلاثاء 13 فبراير 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تتعامل مع "طرد مشبوه" في مقر البرلمان



لندن/سما/

ذكرت مصادر إعلامية بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه تم العثور عليه في مقر البرلمان البريطاني في عاصمة لندن.

ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عما إذا ما كان يحتوي الطرد على مواد متفجرة أم لا.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مطار لندن سيتي عن عودة تسيير الرحلات بعد إزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها في مكان قريب من نهر التايمز، ما تسبب في إلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار أمس الاثنين.

وكان الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي روبرت سينكلير قال فى بيان "قامت البحرية الملكية وشرطة العاصمة بإزالة بأمان القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية وعثر عليها عند مرسى جورج الخامس".

وأضاف: "وبناء على ذلك تم فتح المنطقة المعزولة وسيفتح المطار أبوابه بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء".

#بريطانيا #برلمان #طرد

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