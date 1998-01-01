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اللجنة الوطنية لدعم الأونروا تنتهي من تشكيل لجانها الداخلية

الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية لدعم الأونروا تنتهي من تشكيل لجانها الداخلية



غزة / سما /

نظم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني اجتماعات دورية للجان العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم الأونروا.

 وقال النائب أشرف جمعة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس أن أعضاء اللجان الخمس وهي اللجنة السياسية، والقانونية، والعلاقات الدولية والإعلام، ولجنة الفعاليات والأنشطة، واللجنة الشعبية قد أنهوا تشكيل خطط عمل اللجان في الداخل والخارج، وخطوات عمل التنفيذ، كما عين منسق لكل لجنة من اللجان، وستتابع اللجنة عملها في فلسطين وخارجها، خاصة في المخيمات الفلسطينية في الخارج، لتحشيد الرأي العام ضد قرار ترامب، والحفاظ على حق العودة للاجئين قرار 194، ووقف ابتزاز الأونروا التي أنشأت لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقال جمعة ام اللجنة ستسعى  على نشر الثقافة والوعي الوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني، والضغط على أمريكا والاحتلال الإسرائيلي إعلاميا، ودعم حملة المقاطعة (BDS) في كل العالم، وإظهار جرائم الاحتلال، وكشفها، ومتابعتهم قانونيا، وسياسيا، وتنظيم مسيرات العودة على الحدود مع الأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة بالوقوف على مسؤولياتها مع الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير، وفك الحصار عن غزة. هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لدعم الأونروا على أنها لن توقف نشاطها، ودعمها للأونروا إلا حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

#الاونروا #دعم

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