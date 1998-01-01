حماس: اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها وتمكينها لاستيعاب الموظفين الجدد واهية

غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، ان اشتراطات الحكومة بإزالة العقبات من أمامها، وتمكينها لاستيعاب الموظفين الجدد واهية لا تنطلي على أحد.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اشتراطات الحكومة مليئة بالتناقضات، مشيراً إلى أن الوزراء يمارسون مهامهم وكافة المعابر الحكومة ولا يوجد ما يعيقها لحل أزمات غزة الخانقة ورفع العقوبات عن أهلها.

يشار الى مجلس الوزراء اليوم، أكد أنه سيبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من قبل حركة "حماس" وإزالة العقبات امامها.