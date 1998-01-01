الهيئة الوطنية المركزية للمتقاعدين العسكريين تكرم المستشار جمال البورنو لترقيته بدرجة وكيل وزارة غزة

عبدالهادي مسلم / سما /

كرم وفد من الهيئة المركزية الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية برئاسة اللواء سعيد فنونة واعضاء الهيئة الادارية المركزية، ممثلة بنائب الرئيس جمال طروية .. وامين السر صلاح العجوري.. واللواء كامل زعرب.. والدكتور جهاد العتال مفوض اللجنة الطبية.

.والمفوض الاعلامي المركزي للهيئة نبيل برزق..وكل من نافذ الشوبكي و ابونضال ابو الجديان ممثلي الهيئة لدى التامين والمعاشات بتكريم المستشار جمال البورنو( ابو خالد) بمناسبة ترقيته بدرجة وكيل وزارة لدى هيئة التقاعد الفلسطينية ( التأمين والمعاشات) وذلك بمقر هيئة التامين والمعاشات بمدينة غزة .

وهنأ اللواء سعيد فنونة رئيس الهيئة ،البورنو بالترقية والتي كانت نتيجة الجهد المبذول والعطاء المستمر والمتواصل خلال فترة عمله ،وايضا لخدمة كافة قضايا المتقاعديين عامة ،وخاصة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية.

وبدوره ثمن وكيل الوزارة جمال البورنو تلك الزيارة من قبل الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية .. والمعبرة عن عمق العلاقة القوية بين الهيئتين .. وفي ختام الزيارة قدم اللواء سعيد فنونة رئيس الهيئة واعضاء الهيئة المركزية للمتقاعديين العسكريين درعا تذكاريا تكريما بهذه المناسبة لوكيل الوزارة المستشار جمال البورنو..