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تحقيق منع من النشر ..عاهرة روسية سر الحلقة المفقودة في سلسلة علاقة ترامب بـ"موسكو" ؟

الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق منع من النشر ..عاهرة روسية سر الحلقة المفقودة في سلسلة علاقة ترامب بـ"موسكو" ؟



موسكو/ وكالات/


 
كشف زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، في تحقيق نشره مؤخرًا وفرضت عليه السلطات الروسية أمر حظر نشر، عن علاقة حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بروسيا كانت من خلال ملياردير روسي ونائب رئيس الوزراء الروسي وأحد مستشاري الرئيس الروسي، وأن التفاصيل نشرت للعامة من قبل "عاهرة".

واستند نافالني في التحقيق الذي نشره إلى صفحة ناستيا ريبيكا، التي وصفت نفسها كعاهرة كانت ترافق الأوليغارخ الروسي، أوليغ دريباسكا، وظهر في عدد من الصور والفيديوهات التي نشرتها على صفحتها دريباسكا على يخته الفاخر برفقة سيرغي بريخودكو، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، وأحد أقرب مستشاري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال التحقيق إن بريخودكو قضى عدة أيام على يخت قبل أن يغادر على متن طائرة خاصة يملكها دريباسكا، وأنهما تبادلا الحديث عن العلاقات الأميركية الروسية وعن الرئيس ترامب.

وبحسب التحقيق، شكل دريباسكا قناة الاتصال بين حملة ترامب وروسيا، وربما تكون هذه الحلقة الناقصة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إذ نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية العام الماضي أن مدير حملة ترامب الانتخابية، بول مونفورت، عرض على دريباسكا استعراض التطورات بنفسه أمامه خلال الحملة الانتخابية، وقال تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" إن مونفورت عمل فترة لدى دريباسكا.

واعتبر مراقبون أن هذا التحقيق قد يكمل الصورة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي لم يتمكن، بحسب وسائل الإعلام الأميركية، من ربط مونفورت أو دريباسكا بالمستوى الرسمي الروسي، لكن مع نشر هذا التحقيق، يمكن معرفة كيف كانت للأوليغارخ الروسي علاقة بأحد الأشخاص المؤثرين في روسيا، فعدا عن كونه نائب رئيس الوزراء ومستشار الرئيس، يكتب بريخودكو خطابات بوتين التي يلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال موقع "راديو أوروبا الحرة" الروسي، إن السلطات الروسية والرقابة فرضت أمر حظر نشر شديد الصرامة على هذا التحقيق، وأرسلت إخطارات لوسائل الإعلام الروسية قالت فيها إن التحقيق يحتوي على مواد ممنوعة من النشر في روسيا، بعد أن شاهده أكثر من 3 ملايين شخص على موقع "يوتيوب".

#ترامب #بوتين #روسيا #امريكا

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