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بلدية غزة تستخدم 420 متر من البلاط لصيانة الطرق

الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن دائرة الطرق  والمنشآت بالإدارة العامة للهندسة والتخطيط في بلدية غزة أنه تم استخدام (420) متر  من بلاط " الإنترلوك " في صيانة أكثر من 100 موقع في شوارع وطرق المدينة خلال شهر كانون ثاني/ يناير ضمن جهود البلدية لتأهيل الطرق وصيانتها .

وأوضح الدائرة في تقريرها الشهري أن أعمال الصيانة شملت؛ بناء حجر جبهة لصيانة الأرصفة بطول (6) أمتار مربعة، وفرد الحفر في شارع الشعف مؤقتاً بمادة " البيسكورس " لحين إعادة تأهيله بشكل كلي، و ردم وتسوية (45) شارع، وإزالة الأتربة المنجرفة من مياه الأمطار في 9 شوارع ، بالإضافة إلى تنفيذ (100) جولة للكشف على حالة الطرق ورصد الحفر.

وأكدت أنها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقاً لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارين على الطريق، موضحة أن نقص كمية البلاط من يبطئ أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة .

وكانت بلدية غزة قد أكدت أن العديد من طرق وشوارع المدينة تحتاج لأعمال تطوير وصيانة ولكن نقص المواد اللازمة لذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يعيق جهود صيانة وتطوير تلك الطرق .

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من 100 مشروع تطويرا في مجال الطرق والشوارع في مناطق مختلفة من المدينة لتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات وتخفيف الحركة عن شوارع أخرى في المدينة أبرزها شارع الرشيد ( البحر ) ، وشارع بغداد بحي الشجاعية، وشارع  رقم ( 10) جنوب المدينة، وشارع جامعة الدول العربية في منطقة تل الهوا، وشوارع ومناطق عديدة في المدينة .

ولفتت البلدية إلى أنها تجري أعمال صيانة للطرق الرئيسة في المدينة والتي تعاني طبقاتها الإسفلتية من تأكل بسبب قدمها وهي تتواصل مع جهات داعمة ومانحة لإقرار مشاريع جديدة لتطوير تلك الطرق بشكل كلي .

#بلدية غزة #بلاط

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