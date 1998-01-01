23 سراً عن أنفسكم يخبركم بها علم النفس لأول مرة

وكالات / سما /

نحن دائماً فضوليون لنعرف أكثر عن من نكون، وعن الطريقة التي يمكن أن يتغير بها سلوكنا وحالتنا النفسية.

اليكم بضعة أسرار يكشف عنها علم النفس، وهي تسمح لكم بامتلاك علاقات أفضل مع الناس، مع الحياة، ومع أنفسكم.

1. الصداقة التي تولد بين عمر 16 و18 سنة هي غالباً الأطول والأكثر استمراراً.

2. النساء ينجذبن نحو الرجال الذين صوتهم أجش قليلاً، لأنهم يوحون بالأمان ولكنهم ليسوا عدوانيين.

3. عموماً، أفضل النصائح تأتي من الأشخاص الذين عاشوا لحظات صعبة.

4. كلما كان الشخص أذكى، كان يفكر بشكل أسرع، وكانت كتابته غير مفهومة أكثر.

5. في الحقيقة، الانفعالات والمشاعر لا تؤثر سلباً على طريقتنا في التواصل. بالعكس، طريقتنا في الكلام هي التي تؤثر سلباً على نفسيتنا.

6. منذ اللقاء الأول، يمكنكم أن تعرفوا الكثير عن طبع الشخص من الطريقة التي يعامل بها النادل.

7. الأشخاص الذين تكون مشاعر الذنب لديهم كبيرة جداً، يعرفون جيداً كيف يكتشفون مشاعر الآخرين.

8. الرجال ليسوا أكثر ظرفاً من النساء؛ ولكنهم يقولون نكات أكثر بدون أن يتساءلوا ما إذا كان الآخرون يحبون مزاحهم.

9. الأشخاص غير الاجتماعيين لديهم القدرة على الكلام عن أنفسهم بطريقة واضحة وبإيجاز.

10. النساء لديهن مستقبلات للألم ضعف ما لدى الرجال، ولكن عتبة الألم لديهن هي أيضاً أعلى بمرتين.

11. عندما يستمع الشخص إلى موسيقى ذات ذبذبات عالية، يصبح أكثر هدوءاً، سعادةً واسترخاء.

12. إذا كانت أفكارك لا تدعك تنام خلال الليل، سجلها على ورقة. هذا سيسمح لفكرك أن يطرد كل هذه الأفكار وستبدأ بالنوم.

13. الرسائل التي نرسلها ونتمنى فيها يوماً سعيداً أو ليلة سعيدة، تنشط المنطقة المسؤولة عن السعادة في الدماغ.

14. إذا فعلت أشياء تخيفك، ستكون أكثر سعادة.

15. في المعدل، تستطيع المرأة أن تحتفظ بسرٍ مدة 47 ساعة و15 دقيقة.

16. الناس الذين يعكفون باستمرار على جعل الآخرين سعداء، يبقون أغلب الوقت وحيدين.

17. كلما كنت سعيداً أكثر، كلما أتيح لك وقت أقل للنوم.

18. عندما يحتضنك نصفك الآخر، تختبر ألماً أقل وتشعر بهموم أقل.

19. الأشخاص المزدوجي اللغة يمكنهم أن يغيروا شخصيتهم، بشكل لاواعٍ، عندما ينتقلون من لغة إلى أخرى.

20. البقاء وحيداً مدة طويلة جداً هو بدرجة خطورة تدخين 15 سيجارة في اليوم.

21. السفر مفيد لصحتك العقلية، ويخفف أيضاً من خطر الإصابة بنوبة قلبية وباكتئاب.

22. يبدو الناس أكثر جاذبية وإغراءً عندما يتكلمون بحماس عن شيءٍ ما يهمهم حقاً.

23. عندما يتناقش شخصان ويدير أحدهما قدميه قليلاً نحو الجهة الأخرى ويقوم بحركات صغيرة، فهذا يعني أنه غير موافق ويريد أن يأخذ استراحة.