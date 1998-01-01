السفير الفلسطيني في رومانيا يقوم بزيارة لوزارة الشؤون الداخلية الرومانية

بوخارست- عبدالهادي مسلم

إلتقى سفير دولة فلسطين في رومانيا الأخ فؤاد كوكالي بوكيل وزارة الشؤون الداخلية الرومانية روبرت مارين. وشارك في اللقاء السيدة لاورا ميهوتس مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الداخلية و د. عاصم الكردي المستشار في سفارة دولة فلسطين في رومانيا.

وتركز الحديث بين الجانبين على العلاقات الثنائية بين رومانيا و دولة فلسطين و سبل تطويرها لخدمة البلدين و الشعبين الصديقين ، كما بحث السفير الفلسطيني مع المسؤول الروماني العمل على الإسراع في تجهيز ملفات الإتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين الطرفين في الإجتماع الحكومي الفلسطيني الروماني المرتقب. المسؤول الروماني أبدى إستعداده لبذل الجهود من أجل تجهيز الإتفاقيات للموافقة و التوقيع عليها من كلا الطرفان في الإجتماع الحكومي المشترك.