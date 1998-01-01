جمعية المرأة العاملة تنفد ورشة عمل بعنوان ” إدارة الضغوط النفسية "

غزة / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان ” ادارة الضغوط النفسية ” في مقر هيئة الهلال الفلسطيني في منطقة غزة بمشاركة 19 سيدة .

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورش ولقاءات ببرنامج الإرشاد والاستشارة النفسية ، حيث تهدف المساهمة في تحسين الصحة النفسية للنساء في المجتمع الفلسطيني ومناهضة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات .

رحبت الاخصائية في برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة : هداية أبو الهوي بالمشاركات و عرضت أهداف وبرامج الجمعية المختلفة التي تسعى لتمكين النساء وتقويتها على الصعيد النفسي والمجتمعي والشخصي .

في بداية اللقاء تم التعارف وكسر الجمود بين المشاركات للشعور بالراحة النفسية وخفض التوتر .

من جهتها تطرقت الأخصائية عن تعريف السيدات على أبرز أعراض الضغط النفسي، وكيفية الوقاية من الضغوط النفسية بالإضافة إلى مناقشتهن ورفع الوعي بآليات التخفيف من الضغوطات النفسية وتعليم المشاركات بعض الأدوات التي تساهم من الحد من الضغوطات النفسية مثل تقنيات الاسترخاء ، التعبير عن المشاعر عن طريق الكتابة والرسم .

وتحدثت الدكتورة فيروز الخزندار عضو مجلس ادارة هيئة الهلال الفلسطيني عن شكرها لطاقم جمعية المرأة العاملة في تنفيذ أنشطة هدفها تخفيف حدة الضغوط النفسية ، وأكدت على تواصل الشراكة والتنسيق المستمر .

وفي نهاية اللقاءات أوصت المشاركات بأهمية اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يعانن منها السيدات في المجتمع الفلسطيني