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إنريكي يحسم موقفه من تدريب تشيلسي منتصف في الموسم

الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنريكي يحسم موقفه من تدريب تشيلسي منتصف في الموسم



وكالات / سما /

أكد لويس لاينز رئيس كشافة برشلونة السابق أن المدرب لويس إنريكي لن ينظر في الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي في منتصف الموسم في حال إقالة أنطونيو كونتي من منصبه.

واعترف لاينز الذي يعتبر من الشخصيات المقربة من المدرب الإسباني لويس إنريكي أن الأخير يصر على عدم رغبته في تولي مسؤولية تشيلسي حتى لو جرى إقالة أنطونيو كونتي.

وقال لويس لاينز في مقابلة إذاعية : “لويس إنريكي لن ينظر في تدريب أي نادٍ قبل الصيف المقبل ، لأنه لا يريد علاج الأخطاء التي وقع بها المدربون الآخرون أو إكمال مشروع غير مرتبط به”.

وتابع بقوله : “لا أعرف ما إذا كان لويس إنريكي قد حصل على اتصال من نادي تشيلسي ، أو إذا ما كان النادي الإنجليزي يعتزم التعاقد معه ، لكن مصادري تؤكد أنه لن يوافق على التوقيع حتى نهاية الموسم”.

وتؤكد الصحف الإسبانية من جانبها أن لويس إنريكي على استعداد لتوقيع عقد مع تشيلسي لما تبقى من هذا الموسم وللموسمين المقبلين في حال الموافقة على التعاقدات التي يريدها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

#إنريكي #كونتي #تشيلسي

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