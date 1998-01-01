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العالول يتهم إسرائيل والولايات المتحدة بتصفية القضية الفلسطينية

الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يتهم إسرائيل والولايات المتحدة بتصفية القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

 اتهم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول اليوم الثلاثاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بـ "السعي" لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد العالول ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على الرفض الفلسطيني المطلق لأية خطوات أحادية الجانب لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال إن "هذا الوضع خطير جدا لأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر المس بجوهرها خاصة المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان".

وحول التصريحات الأمريكية بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون حلا إقليميا قال العالول إن "هذه التصريحات مرفوضة تماما ولا يمكن تمرير أي حل لا يستند لقرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام".

وأشار العالول الى استمرار الحراك الفلسطيني على الصعيدين السياسي ل"محاصرة السياسية الاحتلالية الإسرائيلي" والشعبي الميداني لـ "صد هجمات الاحتلال".

#العالول #اسرائيل #مفاوضات

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