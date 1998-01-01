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الشرطة تضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة في الخليل

الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم أكثر من نصف كيلو غرام من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة داخل منزل تاجر مخدرات في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل .   

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من مواد يشتبه انها مخدرة داخل منزله ببلدة الظاهرية، على الفور تحصلت شرطة مكافحة المخدرات على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد يشتبه انها مخدرات .

وأضاف البيان، بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على أكثر من نصف كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة بوزن 525 غرام بالإضافة لعثورهم على مبلغ 2000 شيكل تحصل عليها المشتبه به من تجارته في المخدرات، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل، وبسماع اقواله اعترف بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد الاتجار بها .

وأكد البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة #الماريجوانا

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