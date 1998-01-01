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جوهر أزمات الأمة ..د. عبدالرحيم جاموس

الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



أزمات الدول العربية منفردة ومجتمعة تتمثل في ما يلي ..

١_ الأمن والاستقرار.

٢_ الوحدة الوطنية والمجتمعية.

٣_ التنمية والرفاه الاقتصادي.

٤_ الحكم الرشيد والمشاركة السياسية.

٥_ انضاج مفهوم المواطنة. ومايترتب عليه من حقوق وواجبات فردية وجماعية من حرية وعدل ومساواة.

٦_ قضية فلسطين ... ومستقبل الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة ...

لايمكن أن يتأتى الحل الناجع للأزمات من ١ الى ه دون حسم موضوع فلسطين وتحديد مستقبل الكيان الصهيوني في المنطقة. لم نضع قضية فلسطين في الترتيب السادس لأزمات المنطقة لعدم اهميتها أو اولويتها .. وانما لأنها هي الاساس الذي يترتب عليه مستقبل الامة ومستقبل دولها ... وقد أثبت هذه الحقيقة العلمية الواقع المعاش في المنطقة على مدى سبعون عاما ... فلم تتمكن أي دولة من دول المنطقة الافلات والقضاء على تلك الازمات المشار اليها من ١ الى ٥ بسبب استمرار القضية الفلسطينية دون حل .. وبالتالي بقاء الكيان الصهيوني الغاصب دون مواجهة حقيقية وتحجيم وتحديد لدوره التخريبي والعدواني على الامة ..

ولذا فان أزمات المنطقة مرشحة لمزيد من التفاقم والتداعي مالم يحسم مستقبل الكيان الصهيوني وتشهد فلسطين حريتها واستقلالها وعندها فقط تتمكن الأمة ودولها من مواجهة وحل أزماتها المشار اليها بعاليه ..

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