هذه الأمور تجعل زواجك ناجحا

وكالات / سما /

من أجل حياة زوجية ناجحة وسعيدة لا بد من أن يتعاون الزوجان في اتخاذ القرارات السليمة التي تخدم مصلحة الطرفين وتحقق لهم النجاح وفيما يلي مجموعة من القرارات السليمة التي تدفع بعلاقتك مع شريك حياتك قدماً، بحسب ما ورد في موقع “فاميلي شير”

1- تجنبى الانشغال بهاتفك

يعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي يمكنك القيام بها لتحسين علاقتك بشريك حياتك، فالابتعاد عن الأشياء التي تشغلك عن شريك حياتك كالهاتف والتلفزيون، يتيح لك الفرصة لقضاء وقت أطول مع نصفك الآخر الأمر الذي يؤدي إلى تعميق العلاقة به.

2- استشيرى ذوي التجربة والخبرة

إن اللجوء لاستشارة الآخرين ممن يمتلكون الخبرة في الشؤون الزوجية كالأهل والأقارب والأصدقاء أمر ضروري، لذا لا تتردد في طلب النصح والمشورة من أصحاب الخبرة والتجربة إن واجهتك مشكلة، أو احترت في أمر ما.

3- خصصى وقتاً تقضيه مع أطفالك

من الضروري أن تتجنب الانشغال عن أطفالك والغياب عن المنزل لفترات طويلة، لأن إهمال الأطفال قد يمثل عبئاً إضافياً على عاتق الطرف الآخر، وينشر جواً من التوتر بينكما. لذا ينبغي عليك أن تولي الأطفال الاهتمام اللازم وقضاء الوقت معهم كلما سنحت لكم الفرصة لذلك.

4- مارسى نشاطاً مشتركاً

حاول أن تمارس نشاطاً مشتركاً مع الشريك سواء أكان ذلك داخل المنزل أو خارجه، إذ أن العمل مع الشريك يقرب المسافات ويعزز روح التعاون بين الطرفين. تجنب العمل المنفرد والنأي بالنفس عن شريكك لأن هذا التصرف يضر بشكل كبير بعلاقتك به.

5- خططى لمستقبلك برفقة الشريك

من الضروري أن تتعامل مع نصفك الآخر على أنه شريك حقيقي لحياتك، وهذا الأمر يتطلب أن تشركه في وضع الخطط المستقبلية. ومن هنا تكمن الحاجة لأن تتعاون بشكل جاد وإيجابي مع شريك حياتك لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف بشكل يصب في مصلحة الطرفين