قتل طفلته بدم بارد... بأفظع الطرق!

غرائب و عجائب

اتهم رجل يدعى وليام بيلينغهام بقتل طفلته البالغة من العمر 8 سنوات بعد 3 أسابيع من العثور عليها مصابة بطعنات سكين في المنزل في Walsall، غرب ميدلاندز، في 20 كانون الثاني.

وذكرت الشرطة في بيان أن الوالد قد اتهم بقتل ابنته ميلي، بالإضافة الى أنه متهم بـ"توجيه تهديدات بالقتل".

ولفت البيان الى أنه تمّ اعتقال بيلينغهام البالغ من العمر 54 بعد الحادث، ونُقل المستشفى حيث تلقى علاجاً للجروح التي أصيب بها، وأضاف أنه تم إخراج الرجل يوم الجمعة 9 كانون الثاني من المستشفى، وقد احتجز لدى الشرطة للتحقيق معه.