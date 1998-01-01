جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تأهل الأمعري ودورا ومركز طولكرم لربع نهائي كأس فلسطين

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأهل الأمعري ودورا ومركز طولكرم لربع نهائي كأس فلسطين



رام الله / سما /

 ضمنت أندية مركز الأمعري، وشباب دورا، ومركز طولكرم، التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية.

ونجح الأمعري، متصدر دوري الدرجة الأولى "احتراف جزئي" من إخراج شباب الخضر من دوري المحترفين، بعد الفوز عليه، أمس الإثنين 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد أريحا.

وتقدم الأمعري بالهدف الأول، عبر هدافه يحيى السباخي بتسديدة جميلة، لكن حازم الريخاوي أدرك التعادل للخضر، بضربة رأس من ركنية، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني، منح إبراهيم الحبيبي، فريق الأمعري، التفوق والفوز، والتأهل ليواجه نادي شباب دورا.

بدوره فجر شباب دورا مفاجأة من العيار الثقيل، عبر إقصاء جبل المكبر، رابع دوري المحترفين، بعد الفوز عليه 4-2، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الحسين بن علي بالخليل.

كما وضع مركز طولكرم، حدا لانتفاضة شباب يطا، وإطاحته بالعميد شباب الخليل في دور الـ 32، حيث تفوق عليه 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين السلبي في الوقت الأصلي، على استاد ماجد أسعد برام الله.

#لأمعري #مركز طولكرم #كأس فلسطين

أخبار ذات صلة

860x484 (4)

السموع ووادي النيص لربع نهائي كأس فلسطين

فيديو.. ركلات الترجيح تعبر بهلال القدس لربع نهائي كأس فلسطين

thumb (1)

انتصارات للظاهرية وشباب الخليل ومركز طولكرم

thumb (1)

تأهل 4 فرق لنصف نهائي"أمواج" الرمضانية

بطولة القدس

تأهل 4 فرق لنصف نهائي "بطولة القدس"

860x484

السموع ودورا لدور الـ16 بكأس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

مصر.. "داعش" يهدد بهجمات دموية

أبو الفتوح: انقلاب الجيش المصري على السيسي سيعرض الوطن إلى الخطر

المدعي العسكري المصري الأسبق يكشف ما سيحدث لـ"هشام جنينة" حال ثبوت كذبه

من غزة إلى القاهرة ، رحلة رعب و حب !! محمـد يوسف الوحيــدي

غزة: وزارة الداخلية تنفي إعادة حاجز أمني قرب معبر "إيرز" شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

حزب "التجمع" يدعو لإنقاذ غزة من الكارثة المحدقة ويحذّر من مغامرة عسكرية إسرائيلية في القطاع

حكومة التوافق -ارشيفية

الحكومة تدعو لـ"تمكين شامل" والسماح بعودة جميع الموظفين للعمل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية عميق جدًا على الأرض

مؤسسات حقوقية : التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة هي الأقل منذ 10 سنوات

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية