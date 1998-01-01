تأهل الأمعري ودورا ومركز طولكرم لربع نهائي كأس فلسطين

رام الله / سما /

ضمنت أندية مركز الأمعري، وشباب دورا، ومركز طولكرم، التأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية.

ونجح الأمعري، متصدر دوري الدرجة الأولى "احتراف جزئي" من إخراج شباب الخضر من دوري المحترفين، بعد الفوز عليه، أمس الإثنين 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد أريحا.

وتقدم الأمعري بالهدف الأول، عبر هدافه يحيى السباخي بتسديدة جميلة، لكن حازم الريخاوي أدرك التعادل للخضر، بضربة رأس من ركنية، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني، منح إبراهيم الحبيبي، فريق الأمعري، التفوق والفوز، والتأهل ليواجه نادي شباب دورا.

بدوره فجر شباب دورا مفاجأة من العيار الثقيل، عبر إقصاء جبل المكبر، رابع دوري المحترفين، بعد الفوز عليه 4-2، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الحسين بن علي بالخليل.

كما وضع مركز طولكرم، حدا لانتفاضة شباب يطا، وإطاحته بالعميد شباب الخليل في دور الـ 32، حيث تفوق عليه 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين السلبي في الوقت الأصلي، على استاد ماجد أسعد برام الله.