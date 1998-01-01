فيديو.. ركلات الترجيح تعبر بهلال القدس لربع نهائي كأس فلسطين

رام الله / سما /

صعد هلال القدس إلى ربع نهائي كأس فلسطين، لأندية الضفة الغربية، بعد الفوز، أمس الاثنين، على شباب السموع، 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجّل الهلال الركلات الأربع، عن طريق "هاني عبد الله، محمد أبو ميالة، جوناثان سورية، علي عدوي"، فيما أحرز السموع ركلتين، من خلال رامي مسالمة، وبهجت ربعي، بينما أهدر حسين جوهر ورضوان أبو كرش.

وكانت المباراة قد انطلقت بتفوق هلالي مبكر، حيث نجح اللاعب الشاب، ساري جاد الله، في التقدم بالهدف الأول، مع الدقيقة الثامنة، عندما تابع تمريرة زميله، عدي الدباغ، في شباك الحارس، عبد الصمد أبو سنينة.

استمر الهلال في تفوقه الواضح، مع تحركات عدي الدباغ وعلي عدوي في الهجوم، وتحتهما الثلاثي جوناثان وساري جاد الله ومحمد يامين.

وفي الدقيقة 18، عزز الهلال تقدمه بالهدف الثاني، عندما أرسل محمد يامين، النشط في وسط الميدان، كرة طولية، في عمق دفاعات السموع، قابلها جوناثان مباشرةً بيمينه في المرمى.

وبعد الهدف الثاني، مال أداء لاعبي الهلال أكثر للاستعراض، وتبادلوا إهدار الفرص تباعا، خاصةً عدي الدباغ وعلي عدوي، فيما أنقذ الحارس أبو سنينة أكثر من فرصة.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن السموع من تقليص النتيجة، بهدف أول للاعب رامي مسالمة، حيث تلقى تمريرة سحرية، في عمق دفاع الهلال، فانفرد ووضع الكرة على يسار الحارس، خالد عزام.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى السموع تبديله الأول، بدخول لاعب الوسط المهاجم، حسام أبو عواد، مكان محمود الكوري.

وبالفعل كان لدخوله الأثر الإيجابي، على هجوم السموع، فلم تمر سوى 4 دقائق، على بداية الشوط، حتى أرسل أبو عواد ركنية، ارتقى لها إياد أبو غرقود، برأسه، وسجل هدف التعادل.

وحاول الفريقان البحث عن الضربة القاضية، لكن النتيجة ظلت على حالها 2-2، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح الهلال 4-2.