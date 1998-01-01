اتحاد خانيونس يحقق رقما غاب عنه "135 يوما"

خانيونس / سما /

اقتنص اتحاد خانيونس فوزا ثمينا من "أنياب" الهلال (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويعتبر الانتصار هو الأول لاتحاد خانيونس على أرضه هذا الموسم, وتحديدا منذ بدء خوضه منافسات المسابقة بلقاء شباب جباليا في الجولة الأولى من الدوري قبل 135 يوما.

ولعب "الطواحين" مع شباب جباليا يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي, في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين, ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع الفريق تحقيق الانتصار على أرضه, رغم تمكنه من ذلك مرتين خارج أرضه أمام اتحاد الشجاعية (4-2), والهلال (2-1) في الذهاب.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري الدرجة الممتازة حاليا برصيد 14 نقطة.