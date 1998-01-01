جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد خانيونس يحقق رقما غاب عنه "135 يوما"

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد خانيونس يحقق رقما غاب عنه "135 يوما"



خانيونس / سما /

اقتنص اتحاد خانيونس فوزا ثمينا من "أنياب" الهلال (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويعتبر الانتصار هو الأول لاتحاد خانيونس على أرضه هذا الموسم, وتحديدا منذ بدء خوضه منافسات المسابقة بلقاء شباب جباليا في الجولة الأولى من الدوري قبل 135 يوما.

ولعب "الطواحين" مع شباب جباليا يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي, في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين, ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع الفريق تحقيق الانتصار على أرضه, رغم تمكنه من ذلك مرتين خارج أرضه أمام اتحاد الشجاعية (4-2), والهلال (2-1) في الذهاب.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري الدرجة الممتازة حاليا برصيد 14 نقطة.

#اتحاد خانيونس #رقم #الهلال

أخبار ذات صلة

اتحاد الكرة يوقف اللاعب "ابو وردة" وغرامات مالية فى دورى "الوطنية موبايل"

"المشروبات الوطنية" ترعى الفريق النسوي لكرة القدم في نادي "اتحاد نابلس"

thumb (2)

"النشامى" يتفوق على معن ويصعد لنهائي "بلدية خانيونس"

"اتحاد الشجاعية" يتوج بـ بطولة "أمواج"

"فيفا" يمهل سيكوالي 30 يوما لتقديم تقريره النهائي حول مشكلات الكرة الفلسطينية

thumb

فيديو .. فوز ثمين للصداقة على اتحاد خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

مصر.. "داعش" يهدد بهجمات دموية

أبو الفتوح: انقلاب الجيش المصري على السيسي سيعرض الوطن إلى الخطر

المدعي العسكري المصري الأسبق يكشف ما سيحدث لـ"هشام جنينة" حال ثبوت كذبه

من غزة إلى القاهرة ، رحلة رعب و حب !! محمـد يوسف الوحيــدي

غزة: وزارة الداخلية تنفي إعادة حاجز أمني قرب معبر "إيرز" شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

حزب "التجمع" يدعو لإنقاذ غزة من الكارثة المحدقة ويحذّر من مغامرة عسكرية إسرائيلية في القطاع

حكومة التوافق -ارشيفية

الحكومة تدعو لـ"تمكين شامل" والسماح بعودة جميع الموظفين للعمل

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية عميق جدًا على الأرض

مؤسسات حقوقية : التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة هي الأقل منذ 10 سنوات

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية