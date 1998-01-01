كيف تحافظ على بطارية iPhone وتطيل عمرها؟

وكالات / سما /

يعاني الكثيرون من بطاريات هواتف "الأى فون" iphone، بسبب نفاذ الشحن بصورة سريعة، أو تلف البطارية بعد فترة معينة مما يتسبب فى مشكلة كبيرة تتطلب اللجوء للصيانة وتحمل تكلفة كبيرة لشراء بطارية جديدة، فى هذا الموضوع سنعرض أفضل وأسهل الحلول لحماية البطارية بطريقة بسيطة، تطيل من عمرها.

لماذا تتلف البطارية:

من أهم الأشياء التى تسبب تلف بطارية الهاتف أونفاذها السريع، هو ترك البطارية حتى ينفذ شحنها وتصل إلى 0%، فبطارية الأي فون هى بطارية "ليثيوم"، مصممة للاستخدامات الشاقة غير المنتظمة، وتحتوى تلك البطارية على عدد محدود من دورات الشحن كامل الطاقة، قبل أن تبدأ قدرتها على استيعاب الشحن بالانخفاض.

لا تدع البطارية تصل لمرحلة الصفر:

ووصول البطارية لطاقتها الكاملة يعني، هو عدد المرات التى تصل فيها البطارية لـ100% من الطاقة، ثم تنخفض إلى صفر%، فبعد 400 دورة من الشحن والتفريغ لبطارية الهاتف تفقد بطارية الهاتف 20% من قدرتها على إعادة الشحن بصورة جيدة.

فعندما تترك بطارية الهاتف تصل إلى مرحلة الغلق، فأنت تعرضها لمخاطر التوقف تماماً عن العمل، أو تقلل من مساحة استيعابها للطاقة وقدرتها على إعادة الشحن مرة أخرى، وتقلل من عزمها الإفتراضي.

لا تشحن البطارية بطريقة زائدة:

الأمر أيضاً يعمل طردياً فكلما قمت بشحن بطارية هاتفك بصورة مبالغ فيها، فأنت تعرضها للتلف بصورة أسرع، أو يعمل الأمر بصورة عكسية كلما وضعت الهاتف على الشحن فترات طويلة كلما قل عمر البطارية.

فالشحن الزائد يعمل على تدهور دوائر تخزين البطارية مما يضر بقدرتها على التخزين، كما أن عملية الشحن ترفع من درجة حرارة الهاتف مما يؤدي إلى حدوث ما تسمى ظاهرة التسريب الحراري، الأمر الذى قد يعرض بطارية هاتفك للانفجار نتيجة لتفاعل الحرارة مع المواد الكيميائية داخل البطارية.

كيف تطيل عمر البطارية:

ولكي تحمى بطارية هاتفك، عليك أن تبقي شحن البطارية بين نسبة 80% و 50%، أى عندما تشحن البطارية لا تملأها حتى تصل إلى 100% بل فقط إلى 80%، وعندما ينخفض شحن البطارية، فقط لا تدعها تنخفض أكثر من 50%، وقم بإعادة شحنها على الفور مرةأخرى، بتلك الطريقة ستحافظ على عمر بطارية الهاتف وستحافظ على قدرة البطارية الاستيبعابية وتمنع التسريب الحراري.

ويممكنك تحقيق تلك الخطوة باستخدام خزان الطاقة Power bankالذى يسهل حمله والتنقل به، مما سيتيح لك شحن البطارية فى أى وقت وأى مكان.

اشحن هاتفك 100%

على الأقل مرة واحدة فى الشهر عليك بإعادة شحن هاتفك حتى تصل البطارية إلى 100%، بعد أن تكون البطارية قد نفذت تماماً، لكي تنشط دوائر شحن الهاتف بالكامل ولا تتعرض للتلف بسبب التركيز على نسبة معينه من الشحن.