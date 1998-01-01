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فوائد العلاج بالطين الأخضر والوردى الساخن

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد العلاج بالطين الأخضر والوردى الساخن



وكالات

استعرضت الخبيرة الفرنسية جان مارى كوسان المتخصصة فى علاج الأمراض الروماتيزمية بحمامات البخار الحرارية فى مركز "آميلى ليه بان"، الفوائد الطبية لاستخدام الطين الأخضر والوردى الساخن فى علاج الروماتيزم والجروح والمشاكل الجلدية من بثور وحروق وجلد تالف أو مشروب لعلاج الالتهابات الهضمية.

وأوضحت الخبيرة أن الطين الساخن يستخدم بعد وضعه فى ضمادة توضع على العمود الفقرى أو الركبة أو العرقوب كل يومين لمدة ثلاثة أسابيع لتخفيف الآلام المفصلية، مشيرة إلى أن المشروب هو أن يتم تحضير ملعقة قهوة على كوب ماء فى الصباح ولمدة 3 أيام لتطهير المعدة والأمعاء.

#الورد #علاج طبيعي

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