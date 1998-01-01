فوائد العلاج بالطين الأخضر والوردى الساخن

وكالات

استعرضت الخبيرة الفرنسية جان مارى كوسان المتخصصة فى علاج الأمراض الروماتيزمية بحمامات البخار الحرارية فى مركز "آميلى ليه بان"، الفوائد الطبية لاستخدام الطين الأخضر والوردى الساخن فى علاج الروماتيزم والجروح والمشاكل الجلدية من بثور وحروق وجلد تالف أو مشروب لعلاج الالتهابات الهضمية.

وأوضحت الخبيرة أن الطين الساخن يستخدم بعد وضعه فى ضمادة توضع على العمود الفقرى أو الركبة أو العرقوب كل يومين لمدة ثلاثة أسابيع لتخفيف الآلام المفصلية، مشيرة إلى أن المشروب هو أن يتم تحضير ملعقة قهوة على كوب ماء فى الصباح ولمدة 3 أيام لتطهير المعدة والأمعاء.