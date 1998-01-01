الأمير هاري وميغان ماركل يقرران الإحتفال بزفافهما مع الشعب البريطاني

وكالات

أعلن مكتب الأمير هاري Harry في قصر كينجستون اليوم ، أن الأمير وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markle ، سيحتفلان بزفافهما المقرر في 19 مايو مع عامة الشعب البريطاني.



ووفقاً للإعلان، فإنه بعد حفل الزفاف، الذي سيكون في وضح النهار، بفترة قصيرة، سيظهر هاري و ميغان للمرة الأولى كزوج وزوجة، حيث سيكونان على متن عربة يسيران بها نحو ميلين، وسينتهي الموكب القصير بقلعة "وندسور"، وهي منزل الملوك والملكات البريطانيين لقرابة الألف سنة.



وقال القصر في بيان يفصح عن تفاصيل جديدة للزفاف وفقاً لـ"رويترز": "سينضم الأمير هاري وميغان للضيوف في حفل استقبال داخل قلعة وندسور بعد انتهاء الموكب"، مضيفاً أن "كلاهما يأملان من أن توفر هذه الرحلة القصيرة الفرصة لمزيد من الشعب البريطاني ليشاركهما أجواء الاحتفال بيومهما الخاص".



وكان الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث والخامس في ترتيب ولاية العرش، عقد خطبته على ميغان ماركل، نجمة المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس)، العام الماضي ومن المقرر أن يتزوجا في 19 مايو في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.