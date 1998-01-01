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لماذا بكت الفنانة اللبنانية مايا دياب في الاستوديو ؟!

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا بكت الفنانة اللبنانية مايا دياب في الاستوديو ؟!



وكالات

كشفت الفنانة مايا دياب أن أغنيتها الجديدة التي من المقرر أن تطرحها في الأيام القليلة المقبلة، بمناسبة يوم الحب، أبكتها أكثر من مرّة قبل تسجيلها.

وعبّرت دياب عن حماسها لطرح الأغنية بالتزامن مع يوم الحبّ، مشيرةً إلى أنها لم تختر بعد إسماً نهائياً لها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها في الاستديو وهي تسجّل الأغنية، وعلّقت: "أغنية عيد الحب جعلتني أبكي أكثر من مرة قل تسجيلها، أنا متحمسة جداً لها وأتمنى أن تعجبكم".

يُذكر أن الأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر ، وتوزيع هادي شرارة .

#مايا دياب #حب

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