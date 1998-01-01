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ياسمين صبري تستجيب للعلاج الطبيعي وتعود لاستكمال تصوير أعمالها

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين صبري تستجيب للعلاج الطبيعي وتعود لاستكمال تصوير أعمالها



وكالات/سما/

بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من العلاج الطبيعي في الركبة، في العاصمة البريطانية لندن، تلقّت الفنانة ياسمين صبري موافقة طبيبها الخاص على العودة لاستكمال تصوير أدوارها الفنية في فيلم "الديزل" مع محمد رمضان، وفيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، من دون الخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

ياسمين أخطرت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة هنا وسرور" استعدادها التام لبدء تصوير مشاهدها في الفيلم أمام محمد عادل إمام، يوم السبت المقبل، كما تم التنسيق مع شركة السبكي لتصوير بقية مشاهدها في فيلم "الديزل" حتى تتمكن من تجهيزه للعرض في موسم عيد الفطر.

يُذكر أنّ ياسمين صبري كانت قد تعرضت للإصابة بقطع الرباط الصليبي الأمامي في الركبة، أثناء ممارستها الرياضة بإحدى صالات الجيم، وتم منعها من تصوير مشاهد الحركة والمطاردات حتى لا تتفاقم الإصابة، وكان من المفترض أن تخضع لجراحة عاجلة، ولكنها علمت أنها لن تقف على قدميها إلا بعد 6 شهور، وهو ما يعني عدم استكمال فيلم الديزل، أو المشاركة في فيلم "ليلة هنا وسرور"، واختارت الحل البديل وهو الخضوع لعلاج طبيعي لتقوية العضلات والأربطة، على أن تعاود الفحص الطبي بعد الانتهاء من التزاماتها الفنية.

#ياسمين صبر ي

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