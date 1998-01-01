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جوتي: أريد رؤية نيمار بجانب رونالدو في ريال مدريد

الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوتي: أريد رؤية نيمار بجانب رونالدو في ريال مدريد



وكالات / سما /

كشف النجم المعتزل “جوتي” المدرب الحالي للفريق الرديف في نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، عن رغبته في رؤية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يلعب بجانب زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الملكي.

ويريد نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 25 عاماً، من نادي باريس سان سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، ليحل محل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وتحدث جوتي في تصريحات صحفية قائلاً: “نيمار لاعب مختلف للغاية فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم، ودائماً في ريال مدريد يبحون رؤية الأفضل بقميص الفريق”.

وأضاف: “بكل تأكيد أريد رؤية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي ريال مدريد، فسيكون ثنائي لا يصدق”.

وأكمل: “أحب ريال مدريد وفخور بما قام به زيدان الذي فاز بثمانية القاب أنه شيء ليس من السهل، وهو أول مدرب يفوز مرتين متتاليتين ببطولة دوري أبطال أوروبا ، ولا أعتقد أن كل شيء هو خطأ المدرب “.

#جوتي #ريال مدريد #رونالدو #نيمار

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