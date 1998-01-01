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مدافع الجزائر ثاني أفضل ممرر بـ"الليغا"

الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع الجزائر ثاني أفضل ممرر بـ"الليغا"



وكالات / سما /

احتل عيسى ماندي نجم منتخب الجزائر وفريق ريال بيتيس، المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في التمرير بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق ماندي نسبة نجاح تقدر بـ92%, وراء الألماني توني كروس 92.2%، متقدما على صامويل أوميتيتي مدافع برشلونة (91.9%)، وفيسينتي غوميز نجم لاس بالماس (91.9%).

وقدّم الجزائري مستويات قوية في الموسم الجاري، حيث فرض نفسه واحدا من أفضل نجوم ريال بيتيس، إلى جانب المغربي زهير فضال، الذي لن يلعب مع الفريق إلا في الموسم المقبل, بسبب الإصابة.

وشارك نجم خط دفاع "محاربي الصحراء" في 20 مباراة خلال الموسم الجاري, لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

يشار إلى أن ماندي يخوض مع ريال بيتيس ثاني تجربة له في عالم الاحتراف، بعد مغامرة أولى مع ريمس الفرنسي خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2016.

#الجزائر #مدافع #الليغا

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