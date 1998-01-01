رقم كارثي يكشف معاناة ديمبلي مع برشلونة

وكالات / سما /

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة للانتقادات, بسبب مستواه المتواضع خلال لقاء خيتافي (0-0), ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ديمبلي خسر الكرة 13 مرة في 27 دقيقة، وهو دليل على مستواه "المتواضع" مع الفريق.

وقالت "آس" إن إدارة برشلونة تطالب الجميع بالصبر على اللاعب, بعد تعرضه للإصابة مرتين في الموسم الجاري, وعاد منذ أيام قليلة للمشاركة.

يشار إلى أن ديمبلي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، مقابل 104 ملايين يورو، قد تصل لـ145 مليونا بالحوافز.