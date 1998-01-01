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بوتين وترامب بحثا هاتفيا التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية قبل لقاء عباس

الثلاثاء 13 فبراير 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين وترامب بحثا هاتفيا التسوية الإسرائيلية-الفلسطينية قبل لقاء عباس



موسكو/ وكالات/

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا، يوم الاثنين خلال اتصال هاتفي ضرورة التوصل إلى "اتفاق سلام دائم وشامل" بين إسرائيل وفلسطين.

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وذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن: "الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأمريكي بأنه سيلتقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت لاحق من الاثنين، فقال الرئيس ترامب أن الوقت قد حان للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم .

كما أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ترامب بحث مع الرئيس الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأعرب ترامب،عن تعازيه للرئيس بوتين بحادث تحطم الطائرة "أن-148" وأعلن عن استعداد بلاده للمساعدة في التحقيق.

وكان بوتين قد أطلع عباس خلال اجتماعه به في الكرملين أمس الاثنين، أنه ناقش التسوية الفلسطينية  الإسرائيلية مع ترامب. وأبلغ الرئيس الروسي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أفضل التمنيات من ترامب واقترح مناقشة "الجزء الجوهري" من حديثه مع الرئيس الأمريكي.

#بوتين #ترامب #عباس

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