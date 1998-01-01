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مصر.. "داعش" يهدد بهجمات دموية

الإثنين 12 فبراير 2018 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. "داعش" يهدد بهجمات دموية



القاهرة/سما/

توعد تنظيم "داعش"، في شريط فيديو نشره، الاثنين، بمواصلة العمليات المسلحة داخل سيناء واستهداف التجمعات الكبرى ومراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر مارس.

ونشرت "ولاية سيناء" الشريط بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء على التنظيم، محذرا المصرين من المشاركة في العملية الانتخابية ومتوعدا باستهداف التجمعات في أيام الاقتراع واصفا الانتخابات "بالشرك". 

وفي التسجيل الجديد كشف التنظيم عن عمر إبراهيم الديب، نجل القيادي الإخواني إبراهيم الديب، الذي روجت "جماعة الإخوان" لاختفائه قسريا، وأعلن التنظيم أن عمر الديب أحد جنوده، وأنه أرسل إلى القاهرة لتشكيل خلية لتنفيذ عمليات مسلحة في القاهرة، ولكنه قتل بعد مواجهات مع الأمن المصري.

وبدأت عمليات الجيش المصري في إطار عملية عسكرية واسعة، صباح الجمعة، ضد العناصر الإرهابية في سيناء، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، ومجابهة شاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى.

ورفعت الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني للدرجة القصوى في سائر أراضي مصر ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع مدن البلاد بينها القاهرة بعد انطلاق الحملة العسكرية الواسعة في سيناء.

#مصر #داعش #هجمات

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