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التطورات السياسية والاوضاع المتفجرة في غزة في صلب المحادثات

المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

الإثنين 12 فبراير 2018 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة



القاهرة/سما/

  اجتمع  مساء اليوم الاثنين في القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية وبمشاركة اعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى و فتحي حماد مع وفد من  "التيار الاصلاحي الديمقراطي" برئاسة سمير المشهرواي و سفيان ابو زايدة و اسامة الفرا من قيادة التيار . وقالت مصادر فلسطينية انه قد تم خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية و المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وكذلك الوضع الانساني المتفجر في قطاع غزة ، وجري البحث في آليات التخفيف من معاناة اهل القطاع التي وصلت اوضاعهم الى مستوى لم يعد بالامكان تحمله. وكذلك تم حسب المصادر بحث سبل انجاح جهود المصالحة و التأكيد على اهمية الدور المصري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.  

#هنية #المشهراوي #التيار الاصلاحي #مصر

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