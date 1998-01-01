المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

القاهرة/سما/

اجتمع مساء اليوم الاثنين في القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية وبمشاركة اعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى و فتحي حماد مع وفد من "التيار الاصلاحي الديمقراطي" برئاسة سمير المشهرواي و سفيان ابو زايدة و اسامة الفرا من قيادة التيار . وقالت مصادر فلسطينية انه قد تم خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية و المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وكذلك الوضع الانساني المتفجر في قطاع غزة ، وجري البحث في آليات التخفيف من معاناة اهل القطاع التي وصلت اوضاعهم الى مستوى لم يعد بالامكان تحمله. وكذلك تم حسب المصادر بحث سبل انجاح جهود المصالحة و التأكيد على اهمية الدور المصري وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.