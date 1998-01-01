رسمياً.. العاصمة مدريد تحتضن نهائي كأس إسبانيا

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين عن إقامة المباراة النهائية من بطولة إسبانيا لكرة القدم بين برشلونة وإشبيلية في الحادي والعشرين من نيسان / أبريل القادم على ملعب واندا متروبوليتانو.

وجاء الإعلان الرسمي عن احتضان ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مبعوثين عن ناديي برشلونة وإشبيلية في مقر الاتحاد الإسباني حسبما أكد البيان الرسمي.

واستضاف ملعب فيسنتي كالديرون المعقل السابق لنادي أتلتيكو مدريد النسخة الأخيرة من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم في مايو / أيار من عام 2017 ، والتي توج بها نادي برشلونة على حساب ديبورتيفو ألافيس.

وأكد المبعوث عن برشلونة بعد الإعلان عن الملعب الذي سوف يحتضن نهائي كأس إسبانيا أن النادي الكتلوني لم يضغط بأي شكل من الأشكال للعب في ملعب سانتياجو برنابيو ، وأنه لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا على حساب فالنسيا بعد فوزه ذهاباً وإيابا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء ، في حين وصل إشبيلية إلى نهائي الكأس بفوزه على حساب ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف.