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ضبط واتلاف مواد كيماوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام في الرام

الإثنين 12 فبراير 2018 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

أتلفت الضابطة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، مواد كيماوية خطرة ومنتهية الصلاحية، في مدينه الرام شرق القدس المحتلة.
وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية أن الكميه تم ضبطها بناءا على معلومات وردت من جهاز الأمن الوقائي، مفادها وجود مصنع يقوم بتزوير مواد تنظيف واستخدام مواد كيماوية خطرة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

واشار البيان ان الكمية تم ضبطها امس الأحد بالتعاون مابين جهازي الضابطة الجمركية والامن الوقائي وتم التحفظ على المضبوطات.

وعليه تم اتلاف الكمية اليوم بناء على قرار مديرية الاقتصاد الوطني بعد الفحص والتدقيق واستكمال الاجراءات القانونيه اللازمه.

#وزارة الاقتصاد #الضابطة الجمركية

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