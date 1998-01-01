الشيوخي والدويك يؤكدان أهمية توسيع نطاق توثيق جرائم الاحتلال بالكاميرا

رام الله / سما /

دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي بالخليل خلال لقائه منسق تجمع مدافعون عن حقوق الإنسان وعضو الحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن الخليل بديع دويك إلى توسيع نطاق توثيق جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بالكاميرا كشكل من أشكال المقاومة الشعبية .

وأوضح الشيوخي ان توثيق جرائم قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من قبل جماهير شعبنا وبالتعاون مع وسائل الإعلام الفلسطينية مهم جدا في إثبات جرائم الحرب الإسرائيلية ومن المصوغات الضرورية في تكييف الشكاوى عند رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية .

وجاء لقاء الشيوخي بالدويك بهدف تطوير التعاون المشترك في مناهضة البرامج الاستيطانية وجرائم الاحتلال وتوثيقها و تطوير برامج المقاومة الشعبية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان .

وشرح الدويك برامج عمل تجمع مدافعون عن حقوق الإنسان والحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن الخليل موضحا المعانات الكبيرة التي يعانيها اهلي الخليل القاطنين على خطوط التماس مع البؤر الاستيطانية من جراء استمرار اعتداءات وجرائم المستوطنين وجنود الاحتلال .

ودعا الشيوخي خلال اللقاء إلى التعاون بين جميع ابناء شعبنا ومؤسساته لتوسيع وتطوير المقاومة الشعبية التوثيقية لجميع جرائم الاحتلال بالصوت والصورة والزمان والمكان والارقام وبالاسم والتشخيص وبالتقارير وكافة وسائل إثبات الجريمة التي ترتكب بحق شعبنا وممتلكاته وبحق قدسنا ومقدساتنا ومقدراتنا وثرواتنا .

وأشاد الشيوخي بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس نيابة الجرائم الدولية في النيابة العامة في دولة فلسطين الأستاذ علاء التميمي بتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك و بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للتوثيق القانوني لجرائم الاحتلال .

وثمن في نفس الإطار الانجازات والجهود الكبيرة التي يبذلها السيد بديع الدويك وزملاؤه في مجال توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

وفي نهاية اللقاء الميداني تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون والتناغم في الأداء والعمل بينهما وبالتكامل مع هيئة مقاومة الجدار

والاستيطان ووسائل الاعلام وجميع جهات الاختصاص واللجان الشعبية في جميع المحافظات .