جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: لم نكلف الإدارة الأميركية أو أي طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا

الإثنين 12 فبراير 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: لم نكلف الإدارة الأميركية أو أي طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا



رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، ان فلسطين لن تقبل بإحراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلاّ على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وليس بالشروط والإملاءات القائمة على جرائم الحرب.

وشدد عريقات على أن دعم الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي سيدمر حل الدولتين المجمع عليه دولياً، ويشجع أكثر على سياسة "الأبارثهايد" التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأرض.

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، موضحاً أن تلك التصريحات ما هي إلا استمرارا لسياسة فرض الإملاءات الإسرائيلية بتواطؤ أميركي مع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية.

وقال: "إن إسرائيل اتخذت قراراً من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، ففي غضون أقل من ثلاثة أشهر، تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على خروقات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الاملاءات الأميركية، وقد جرت أول محاولة من أجل اسقاط ملف القدس من الطاولة، ثم محاولة اسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين، والآن  يتم تشجيع سرقة الأراضي بموافقة أميركية لضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل".

وأضاف عريقات: "دعونا نكون واضحين، لم نكلف الإدارة الأميركية أو أي طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا، وهذا بالتحديد السبب في اتهام الولايات المتحدة لنا "بعدم الرغبة في السلام"، إن التنسيق الإسرائيلي الأميركي لا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم، بل حول إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد عريقات على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وضمها للقدس وللأرض الفلسطينية المحتلة، وستتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق شعبنا ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة من إسرائيل وغيرها من الدول الخارجة عن القانون.

وأشار إلى أن شعبنا صامد على هذه الأرض في مواجهة المخططات التصفوية لقضيته حتى جلاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الأبدية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والافراج عن جميع الأسرى.

#عريقات #تفاوض #عباس

أخبار ذات صلة

حازم قاسم - ارشيف

حماس : عباس يعيد انتاج الفشل عبر وهم امكانية تحقيق انجازات بالتفاوض مع الاحتلال

القدس- ارشيف

CIA و الإدارة الامريكية يعترفان فقط بالقدس الغربية و يعتبران الشرقية محتلة

العالول - ارشيف

العالول: الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة للعب أي دور بشأن القضية الفلسطينية

صائب عريقات

الإدارة الأمريكية الجديدة هددت السلطة حال توجهها للجنايات الدولية ضد اسرائيل

مصدر فلسطيني : تجميد نقل السفارة الأميركية إلى القدس

الاحمد - ارشيف

الأحمد: العلاقات الفلسطينية الأميركية في مأزق حقيقي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

قناة عبرية : قلق إسرائيلي خشية من تحذير بوتين لنتنياهو

مشاهد تعرض للمرة الأولى... عماد مغنية بالصوت والصورة!

فيديو: رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

رغم تحذيرات مصر.. تركيا تتحرك عسكريا لمنع عملية تنقيب في المتوسط

الأخبار الرئيسية

المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

غزة -ارشيفية

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

البيت الابيض- ارشيف

البيت الأبيض ينفى تصريحات نتنياهو عن وجود اتصالات لضم المستوطنات"

شاب من أم الفحم و آخر تركي

الشاباك يكشف: اعتقال شاب من أم الفحم و آخر تركي بادعاء دعم حماس

الاحمد والسنوار وبدران

القاهرة: لا ترتيبات للقاء بين فتح وحماس حتى اللحظة والوفد الامني المصري الى غزة خلال الايام المقبلة

الاتصالات الفلسطينية