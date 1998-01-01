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اللجنة الوطنية المركزة لمواجهة تقليصات الاونروا تعلن التصعيد في الضفة

الإثنين 12 فبراير 2018 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوطنية المركزة لمواجهة تقليصات الاونروا تعلن التصعيد في الضفة



نابلس/سما/

اتخذت اللجنة الوطنية الللسطينية المركزة لمواجهة تقليصات وكالة الغوث "الاونروا" خطوات تصعيدية ابتدءا من يوم الخميس القادم، مطالبة بمزيد من رص الصفوف لمواجهة قرارات وكالة الغوث .

وأقرت اللجنة الوطنية المركزة مجموعة من الفعاليات ضمن برنامج مركز لإرغام إدارة الوكالة على وقف تقليصاتها وهجمتها بحق اللاجئين والموظفين على النحو التالي:

1- مسيرة جماهيرية حاشدة إلى مستشفى قلقيلية للاعتصام هناك تنطلق من أمام مبنى الداخلية الساعة 12 من ظهر الخميس يشارك فيها جميع موظفي الوكالة في منطقة نابلس والفعاليات الوطنية والرسمية واللجان الشعبية تحت عنوان "إلغاء قرار فصل معلمي الدبلوم وضرورة تحسين الظروف الصحية في مستشفى قلقيلية" ووقف التقليصات.2- نصب خيمة مركزية للاعتصام على دوار الشهداء في مدينة نابلس يتم افتتاحها يوم الأحد القادم وتكون مركزا للعمل وانطلاق الفعاليات المركزية الأخرى .

#الاونروا #تقليصات #اللجنة الوطنية

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