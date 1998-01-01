جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنيم: الحكومة الفلسطينية تعول على انجاح مؤتمر المانحين المنوي عقده الشهر القادم

الإثنين 12 فبراير 2018 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم، على أن الحكومة الفلسطينية تعول على انجاح مؤتمر المانحين المنوي عقده الشهر القادم لتأمين الدعم المالي اللازم لمحطة التحلية المركزية المنوي اقامتها كحلّ استراتيجي لقطاع غزة، والذي يأتي بالتزامن مع اجتماع لجنة المساعدات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلة الحكومة النرويجية هيلدا هارشتات، وتوماس بردل نائب مدير التنمية.

وأوضح غنيم خلال اللقاء، أن سلطة المياه تعمل وبشكل مكثف مع الشركاء من اجل ضمان مشاركة واسعة للدول ومساهمتها في تمويل المشروع الذي يعد الأكبر في المنطقة والحل الوحيد لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة، معتبرا المشاركة في دعم المشروع دعما لحل الدولتين ودعما للحقوق الفلسطينية في بناء دولة قابلة للحياة.

كما تطرق غنيم الى المشاريع التي نفذتها وتنفذها سلطة المياه في غزة لتحسين الوضع فيها، لا سيما الانجاز الذي حققته في استكمال الأعمال المنوطة بمشروع الصرف الصحي لشمال غزة الذي يستعد لافتتاحه بعد عمل تشغيل تجريبي للمشروع، وذلك يأتي بعد النجاح في تأمين الطاقة الشمسية له.

وفي ختام اللقاء ثمن الوزير غنيم  دور حكومة النرويج في دعم العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة  ومنها قطاع المياه

#فلسطين #احتلال #مؤتمر #مانحين

أخبار ذات صلة

صلاح البردويل

القادم سيئ .. البردويل: تم ابلاغنا ان خصم رواتب موظفي السلطة سيتوقف الشهر القادم

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

1580dd73773860_QNOIGFLEHKMPJ

الرئيس عباس يؤكد للاهل في غزة :معبر رفح البري سيعمل بشكل طبيعي اعتباراً من منتصف الشهر القادم

تقرير "سما" : الانتخابات المحلية الفلسطينية بين تجذير للانقسام والاستجابة لشروط المانحين

محمد دحلان

"تيار دحلان" بصدد عقد مؤتمر الشهر المقبل دون تحديد مكانه

الحكومة - غزة

الحكومة: اجتماعات بشكل دوري بين غزة والضفة ابتداءً من الأسبوع القادم

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

قناة عبرية : قلق إسرائيلي خشية من تحذير بوتين لنتنياهو

مشاهد تعرض للمرة الأولى... عماد مغنية بالصوت والصورة!

فيديو: رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

رغم تحذيرات مصر.. تركيا تتحرك عسكريا لمنع عملية تنقيب في المتوسط

الأخبار الرئيسية

المشهراوي يلتقي هنية في القاهرة

غزة -ارشيفية

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

البيت الابيض- ارشيف

البيت الأبيض ينفى تصريحات نتنياهو عن وجود اتصالات لضم المستوطنات"

شاب من أم الفحم و آخر تركي

الشاباك يكشف: اعتقال شاب من أم الفحم و آخر تركي بادعاء دعم حماس

الاحمد والسنوار وبدران

القاهرة: لا ترتيبات للقاء بين فتح وحماس حتى اللحظة والوفد الامني المصري الى غزة خلال الايام المقبلة

الاتصالات الفلسطينية