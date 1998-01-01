غنيم: الحكومة الفلسطينية تعول على انجاح مؤتمر المانحين المنوي عقده الشهر القادم

رام الله/سما/

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم، على أن الحكومة الفلسطينية تعول على انجاح مؤتمر المانحين المنوي عقده الشهر القادم لتأمين الدعم المالي اللازم لمحطة التحلية المركزية المنوي اقامتها كحلّ استراتيجي لقطاع غزة، والذي يأتي بالتزامن مع اجتماع لجنة المساعدات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلة الحكومة النرويجية هيلدا هارشتات، وتوماس بردل نائب مدير التنمية.

وأوضح غنيم خلال اللقاء، أن سلطة المياه تعمل وبشكل مكثف مع الشركاء من اجل ضمان مشاركة واسعة للدول ومساهمتها في تمويل المشروع الذي يعد الأكبر في المنطقة والحل الوحيد لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة، معتبرا المشاركة في دعم المشروع دعما لحل الدولتين ودعما للحقوق الفلسطينية في بناء دولة قابلة للحياة.

كما تطرق غنيم الى المشاريع التي نفذتها وتنفذها سلطة المياه في غزة لتحسين الوضع فيها، لا سيما الانجاز الذي حققته في استكمال الأعمال المنوطة بمشروع الصرف الصحي لشمال غزة الذي يستعد لافتتاحه بعد عمل تشغيل تجريبي للمشروع، وذلك يأتي بعد النجاح في تأمين الطاقة الشمسية له.

وفي ختام اللقاء ثمن الوزير غنيم دور حكومة النرويج في دعم العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة ومنها قطاع المياه